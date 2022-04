Côte d'Ivoire: Après Duncan, Ouattara nomme enfin un vice-président

Après avoir reconduit le Premier Ministre Patrick Achi, le président Alassane Ouattara a nommé Tiémoko Meyliet KONE, actuel Gouverneur de la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest), comme Vice-président de la République de Côte d’Ivoire.

Nommé Vice-président, Tiémoko Meyliet KONE est un "technocrate hors pair", un "homme compétent et travailleur", selon Ouattara

L’annonce de ces nominations, a été faite ce mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro où le chef de l’Etat ivoirien prononçait un discours sur l’état de la Nation, avant la formation du nouveau gouvernement attendue cette semaine. Reconduit dans ses fonctions de Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest le 17 août 2020 par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, organe suprême de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), Monsieur Tiémoko Meyliet KONE ne mènera pas à terme son nouveau mandat de six ans.

Ainsi en a décidé le président Alassane Ouattara qui a nommé le banquier ivoirien à ses côtés comme Vice-Président, un poste resté vacant depuis près de 2 ans. M. Koné, qui dirige la BCEAO depuis 2011, est un "brillant économiste", un "technocrate hors pair", un "homme compétent et travailleur" qui a "toute ma confiance", a déclaré le président Ouattara lors d'un discours prononcé devant le Congrès rassemblant les députés et sénateurs et réunis dans la capitale politique, Yamoussoukro.

Recruté sur concours à la BCEAO après ses études supérieures, puis versé dans l'encadrement supérieur de ce prestigieux établissement après une formation de 18 mois au Centre d’Application Technique et Professionnel de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné a accompli la plus grande partie de sa carrière à la BCEAO.

Ancien ministre ivoirien de la Construction, de l'Urbanisme et de l’Habitat de l’ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo, le successeur de Daniel Kablan Duncan a occupé également plusieurs hautes fonctions dont celle de directeur de cabinet de Guillaume Soro, alors Premier ministre de Côte d`Ivoire en 2007. Marié et père de cinq enfants, Monsieur Tiémoko Meyliet KONE est économiste de formation.

Patrick Achi reconduit

Plutôt avant la nomination du gouverneur de la BCEAO, Ouattara a reconduit devant les députés et sénateurs, réunis en Congrès, son Premier ministre Patrick Achi. Ce dernier avait présenté, mercredi dernier, sa démission et celle de son gouvernement. Une équipe "resserrée" d'une trentaine de membres sera nommée cette semaine pour tenir compte "de la conjoncture économique mondiale", selon le président Alassane Ouattara.