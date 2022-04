Côte d'Ivoire : Grosse pression de Ouattara sur le gouvernement Achi 2

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a exhorté le Premier Ministre Patrick Achi et les membres du nouveau gouvernement à se mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre du programme "Une Côte d'Ivoire solidaire" qui vise le bien-être des populations. C'était le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan, à l'ouverture du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement formé la veille.

"J’attends de vous beaucoup plus d’initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme "Une Côte d’Ivoire solidaire" dont l’objectif premier est l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens", a insisté le Chef de l'État.

Alassane Ouattara a également appelé à la poursuite des réformes pour rendre l'économie ivoirienne plus dynamique, compétitive et créatrice d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, afin de mieux répondre aux préoccupations et aux attentes des populations.

Le Président de la République a félicité le Premier ministre et les membres du gouvernement pour leur nomination. Et leur a demandé de mettre en œuvre, de manière diligente, les priorités pour l’année 2022, notamment la transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes et la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

Tout en encourageant les membres du gouvernement à faire preuve d’humilité dans l’exercice de leurs fonctions et de considération à l’endroit des concitoyens, Alassane Ouattara les a exhortés tous à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques.

Les assurances de Patrick Achi au président Ouattara

Au nom du gouvernement, le Premier Ministre Patrick Achi a remercié le Président Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée et a assuré que lui et son équipe seront au rendez-vous de la mission pour une nation en paix et prospère, "cette Côte d’Ivoire solidaire qui fera le bonheur de l’ensemble des Ivoiriens".

En plus de saluer le leadership du Chef de l'État, Patrick Achi a dit que ce nouveau gouvernement, composé de femmes et d’hommes d’expériences et de devoir, est pleinement conscient des attentes et entend se mettre ici au travail, sans délai, pour traduire "les orientations en actions visibles avec rigueur, diligence, efficacité".

Parce que, dira-t-il : "les objectifs sont clairs, la Côte d’Ivoire nous regarde, les Ivoiriens nous attendent". Selon Patrick Achi, la nouvelle équipe gouvernementale, qui compte désormais 32 membres, mesure, à sa juste valeur, l’ampleur de la responsabilité qui est la sienne.

Et il s'engage à poursuivre l’œuvre de construction nationale et de transformation socio-économique menée depuis plus d’une décennie par les gouvernements successifs et l’engagement de toute la Côte d’Ivoire.

Avec CICG