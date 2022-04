Dr Méité Aboulaye réunit les cadres du Woroba autour d'un repas collectif

Les cadres et fils du Woroba se sont réunis, le mardi dernier, à Cocody, à l’initiative du député de Sifié-Kamalo-Worofla (dans le département de Séguéla), Dr Méité Aboulaye.

​Jeûne musulman : Dr Méité offre un moment de partage aux cadres du Woroba

Le député de Sifié-Kamalo-Worofla comme il est de coutume, depuis quelques années, a convié ses parents à son domicile, en cette période de jeûne de musulman, pour un moment de partage et de communion. Ces retrouvailles qui se sont déroulées dans une parfaite convivialité, ont été très appréciées des convives. Pour ce faire, le Maire de Sifié, Dr Méité Zoumana Anlyou, et le Directeur général de l’Injs, Habib Sanogo, ont exprimé leur gratitude au nom des cadres. Ils ont salué cette belle initiative du député Dr Méité Aboulaye qui permet, chaque année, à ses frères de partager un repas collectif.

L’initiateur de ce moment de partage et de convivialité s’est réjoui de la présence des cadres et de ses parents du Woroba qui ont répondu nombreux à son invitation. « Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les cadres du Woroba. Je voudrais nous inviter à la paix, à la cohésion, à la cohabitation pacifique et à l’unité autour de notre leader, S.E Amadou Soumahoro afin de relever les défis qui nous attendent. S.E Amadou Soumahoro nous toujours dit qu’il attache un prix à l'esprit d'équipe car dit-il, reste convaincu que c'est ensemble qu'on est fort et qu'on relèvera tous les défis pour le bonheur des populations du Worodougou en particulier et du district du Woroba, en général », a déclaré Dr Méité. Il a ensuite adressé ses remerciements à tous pour ce moment très agréable de partage et de fraternité renforcée. Des prières ont été dites à cette occasion.