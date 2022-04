City - Madrid : Bernardo Silva pronostique le score du match retour

Si le Français Karim Benzema a confirmé sa forme étincelante lors du match Manchester City vs Real Madrid, en demi-finale aller de la Ligue des champions, les Anglais comme Kevin De Bruyne et Bernardo Silva ont brillé de mille feux.

LDC: De Bruyne et Bernardo Silva réalisent un très grand match

Mardi soir, Manchester City et le Real Madrid disputaient une demi-finale aller de Ligue des Champions offraient un spectacle incroyable à tous les amoureux du ballon rond. Si City a dominé les débats, le mental du Real a permis aux Madrilènes de rentrer en Espagne, malgré la défaite (4-3), avec le sentiment du devoir bien fait, grâce à des individualités extraordinaires et à un réalisme hors pair que soulignait l'homme du match Bernardo Silva :

«c'est une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup pour faire mal. On a créé beaucoup plus d'occasions qu'eux, mais il y a 4-3 au final. C'est une équipe spéciale, ils ont le talent devant pour faire beaucoup avec pas beaucoup».

Le Belge De Bruyne s’est illustré d’entrée en ouvrant le score au bout de seulement deux minutes. Sur un centre de Mahrez, il a pris le dessus sur Carjaval et a propulsé le ballon dans le but du Real d’un puissant coup de tête (2e, 1-0). Le milieu des Sky Blues a ensuite réalisé de grosses différences au milieu du terrain, il s’est illustré une nouvelle fois en adressant un bon centre à destination de Gabriel Jesus pour le second but de son équipe (11e, 2-0). Il a été omniprésent dans l’entrejeu et a donné le tempo du jeu de son équipe tout au long de la rencontre.

Le Portugais Silva, auteur d'un gros match et d'un but superbe est ensuite revenu sur le sentiment de son équipe à l'issue de la rencontre

« On est un peu frustrés de ne pas avoir gagné plus largement. On a fait un très bon match. On a très bien commencé, on a pressé, on a créé des occasions. Il fallait conserver mieux l’avantage qu’on a eu. Trois fois, on a eu deux buts d’avance. Mais bon, c’est la Champions League. On sait aussi les joueurs que Madrid ont devant, spécialement Benzema et Vinicius qui nous font beaucoup de mal… C’est toujours un bon score pour nous. On gagne par un but, mais il reste un match à Madrid. On sait que ça va être difficile, mais on jouera pour gagner.

On a vu contre Chelsea et contre le PSG, le Real n’a pas besoin de beaucoup pour te faire mal. Aujourd’hui encore, je pense qu’on a créé plus d’occasions que Madrid, et voilà, 4-3 seulement. C’est une équipe spéciale, ils ont du talent devant pour faire beaucoup avec peu. On sera à Madrid pour être forts et être une nouvelle fois en finale de Champions League.

J’espère qu’il y aura 0-0 au retour, comme ça on passe (rires). Non bien sûr, on fera tout pour gagner et avoir notre place à Paris», a réagi Bernardo Silva, l’homme du match, au micro de Canal +.