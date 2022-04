Man City - Real Madrid (4 - 3): La presse encense Benzema

Le Real Madrid de Karim Benzema s'est incliné 4-3 sur la pelouse de Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions.

Real Madrid: Le Ballon d'Or peut-il encore échapper à Karim Benzema ?

Match complètement fou entre les irrésistibles Cityzens de Pep Guardiola et les increvables Merengue de Carlo Ancelotti, mardi soir à l’Etihad Stadium. Complètement dépassé pendant près d'une demi-heure face à Manchester City, le Real Madrid a pu compter encore et toujours sur Karim Benzema pour se relancer. Alors que le Real Madrid semblait complètement hors du coup, martyrisé par Manchester City (2-0 à la 11e), le Français a remis son équipe sur les rails grâce à un tour de magie dont il a le secret.

Malgré le faible nombre de ballons touchés pendant une demi-heure, Benzema a su être au bon endroit au bon moment. Mais surtout avec le geste juste. Sur un centre brossé de Ferdinand Mendy, l'attaquant du Real n'a pas eu besoin de regarder le but d'Ederson et a repris le ballon de volée de l'intérieur du gauche. Sa frappe, subtile, est venue tutoyer le montant du but citizen avant de finir au fond (2-1, 33e). Si le Real survit à cette demi-finale, il saura qui remercier. Encore et toujours KB9.

"Le génie de Benzema donne de l'espoir aux Espagnols"

Au terme de cette folle soirée de football entre Manchester City et Real Madrid, Karim Benzema a été couvert d’éloges par la presse européenne après sa superbe performance dans la défaite de son équipe sur la pelouse de Manchester City. Le Français a confirmé sa forme étincelante. Ainsi, en Espagne, Marca souligne que le buteur « continue de marquer l’histoire avec le Real Madrid ». Après avoir rejoint Robert Lewandowski au classement des meilleurs réalisateurs de cette édition de C1 (14 buts), le quotidien estime que « Karim est sans aucun doute le joueur le plus décisif de la Ligue des champions cette saison, ce qui fait de lui le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. »

Même son de cloche en Angleterre où le Daily Mail fait l’éloge de Karim Benzema : « un City magnifique devance le Real Madrid, mais le génie de Benzema donne de l’espoir aux Espagnols ». Un avis que partage le quotidien catalan Mundo Deportivo : « La chose la plus incroyable avec des génies comme Benzema, c'est qu'ils en ont toujours un coup de plus en magasin. Eux seuls sont capables de sortir indemnes et en tongs d'un vivier plein de crocodiles comme l'Etihad l'était ce soir. ». L’attaquant Français met tout le monde d’accord.