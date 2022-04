Côte d'Ivoire: Ces hauts faits de Ouattara qui font la fierté des Ivoiriens

Président national du FNJ-RHDP, Traoré Brahima parle, avec fierté, des actions du président Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d’Ivoire depuis 2011. Dans le texte ci-dessous, cet enseignant, leader de jeunesses RHDP (parti au pouvoir ), vante la politique de développement du président Ouattara. Décryptage !

Pourquoi nous restons dans un espoir grandissant avec le Président Ouattara et son gouvernement? (Par Traoré Brahima)

Économiste de profession ayant notamment travaillé à la BCEAO et au FMI, il est le premier à exercer la fonction de Premier ministre de Côte d’Ivoire sur appel du président Félix Houphouët-Boigny pour répondre à une crise purement économique, de 1990 à 1993, une période pendant laquelle il assainit les finances publiques du pays et relance l’économie au prix d’une politique de rigueur budgétaire.

L'université de Bouaké est construite et de nombreux projets structurants sont lancés dans les domaines de l'éducation, santé, transports, de l'industrie...les remours( grèves des militaires, des enseignants, des agents de santé....) sont sous contrôle. Il est élu en 1999 à la tête du Rassemblement des républicains (RDR), mais ne peut se présenter aux élections présidentielles de 1995 et 2000 à cause du concept d’ivoirité.

Candidat à l'élection présidentielle de 2010, il est élu président de la République avec 54 % des suffrages exprimés selon la Commission électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale. Il exerce pleinement ses fonctions de chef d'État après l'arrestation par ses partisans du président sortant, Laurent Gbagbo, qui estimait avoir remporté le scrutin et refusait de quitter le pouvoir.

Quand le président Ouattara confirme son leadership éclairé en matière de bonne gouvernance

Après cette grave crise politique, il conduit une politique libérale et interventionniste relançant la croissance économique. Son administration investit notamment dans la réhabilitation d’infrastructures et encourage les investissements dans le pays. En 2010, il lance son projet sur la vision d'une Côte d’Ivoire rassemblée, ensuite une Côte d’Ivoire émergente et aujourd'hui une Côte d’Ivoire solidaire.

La déclinaison de ces termes explique toute la technicité et l'intelligence à bâtir une nation forte sur des valeurs de paix, d'union de richesse et d'entraide. Le président Alassane Ouattara a toujours constitué une équipe de technocrates pour accompagner sa vision à chaque quinquennat.

Sorti d'une grave crise qui a fait plus de 3000 morts, il était nécessaire pour ce grand visionnaire de rassembler les ivoirens autour des valeurs de paix de fraternité d'amour et de partage. Voilà ce qui explique sa philosophie d'une Côte d’Ivoire rassemblée. En 2015, il lance la Côte d’Ivoire émergente. C'est l'année des grands investissements.

Le pays tout entier est en chantier. La croissance économique place la Côte d’Ivoire au meilleur rang mondial. Le président Alassane Ouattara confirme son leadership éclairé en matière de bonne gouvernance avec les membres de son administration ( ministres, Dg, Pca, directeurs centraux...). Les résultats sont à tous les niveaux et secteurs d'activités meilleurs.

"Les ivoiriens sont honorés. Vous êtes et restez le chef"

La Côte d’Ivoire est réconciliée avec sa population et le monde du travail. Tout va au mieux. La sécurité avec l'apparition de la haute technologie. Installation de caméra sur les grandes voies. Une armée professionnelle avec un statut exclusivement républicain. La Côte d’Ivoire est de retour. Aujourd'hui nous arrivons à une Côte d’Ivoire solidaire.

Pour une richesse partagée entre les fils du pays, le président a mis en place le programme social du gouvernement (PS.Gouv), les fillets sociaux afin d'apporter un soutien financier considérable aux familles vulnérables. Toutes ces initiatives sont pensées et coordonnées en fonction de l'urgence et des besoins.

La Côte d’Ivoire se porte bien. Elle poursuit son chemin de grand peuple en Afrique grâce à la vision de SEM Alassane Ouattara. Merci pour la Côte d’Ivoire. Merci infiniment pour ton apport considérable Monsieur le Président. Merci à l'ensemble de vos collaborateurs qui demeurent à la tâche et qui traduisent dans l'action votre belle et grande vision.

(Duncan, Amadou Gon, HAMED Bakayoko, KANDIA CAMARA, Kaba Niale, AMADOU Koné, Adama Coulibaly, AMADOU Soumahoro, Adama Bictogo, Mamadou Touré, ACHI PATRICK, Ahoussou Jeannot, Adjoumani kobena, Gilbert Kafana, Anne ouloto, Cissé bacongo...) chaque jour pour relever les défis. Le peuple de Côte d’Ivoire est fier. Les ivoiriens sont honorés. Vous êtes et restez le chef.