Sidiki Diabaté s'explique: "Pourquoi j'ai fait le clip avec Carmen Sama"

Le chanteur malien Sidiki Diabaté a donné les raisons pour lesquelles il a réalisé son dernier clip avec Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat. Un clip qui avait sévèrement été critiqué sur les réseaux sociaux.

Sidiki Diabaté: ''L'idée du clip (avec Carmen Sama ), c'était juste une publicité. C'est ce que les gens n'ont pas compris''

Présentement en Côte d'Ivoire pour un concert qui aura lieu le jour de la fête de Ramadan au palais de la Culture de Treichville, le chanteur malien Sidiki Diabaté a été invité, vendredi à l'émission Wam sur Life Tv. Il en a profité pour donner les raisons pour lesquelles, il a réalisé son tout dernier clip en compagnie de la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama.

'' Moi je ne suis pas ce genre d'artistes qui disent que je suis le frère de quelqu'un et ils ne contribuent pas au développement de sa famille. Carmen Sama est une femme, elle est jeune et elle a eu une expérience très brutale. Elle a été brisée d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Il fallait la voir le jour des obsèques de son mari, Dj Arafat. Elle n'est pas la seule femme que Didier a côtoyée, elle n'a pas été la première à avoir un enfant avec lui. Mais la dernière fois que Didier est venue au Mali, c'était avec elle. Il m'a dit ''Sidiki, je vais la marier c'est ma femme (...) Ma fille Rafna, si elle doit se marier, c'est toi le père''. Je jure qu'il m'a dit ça. Il m'a dit: ''j'ai apprécié le jour où tu es venu saluer à la naissance de la petite. Je n'étais pas là, mais tu m'as montré que tu peux être là quand je ne suis pas là'', s'est souvenu Sidiki Diabaté.

Le chanteur malien a également expliqué avoir fait appel à Carmen Sama pour ce clip dans l'intention de lui permettre d'avoir assez d'argent afin de subvenir à ses besoins.

'' L'idée du clip, c'était juste une publicité. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Carmen est une bonne dame, elle est jolie, elle représente la femme africaine en tant que telle. Si toi, des grandes sociétés te demandent de proposer à une femme de faire un clip avec toi, et qu'elle recevra de l'argent, si tu sais que Carmen va recevoir de l'argent, des millions et des millions, tu le feras pour elle oui ou non? C'était pour l'aider'', a insisté le prince de la Kora.