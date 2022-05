​Agboville: Babiahan s'engage pour son développement

"L’engagement d’une jeunesse dynamique, solidaire et responsable pour le développement de Babiahan ". Tel est le thème autour duquel s’est tenue, le samedi 30 avril 2022, la cérémonie d’investiture du président des jeunes du village situé à quelques encablures d’Agboville.

Le président des jeunes de Babiahan installé

« Ce jour représente pour nous jeunesse de Babiahan, le début d’une ère, qui marque notre volonté commune d’écrire une nouvelle page pour notre village. Merci pour la confiance placée en ma modeste personne en tant que, président des jeunes…C’est par notre comportement que, nous devons démontrer de notre maturité : celle d’une jeunesse dynamique, responsable et engagée, qui œuvre aux cotés des autorités, des cadres et des élus dans leur combat pour le développement et la cohésion de Babiahan, du département d’Agboville et de l’Agnéby-Tiassa. C’est pourquoi, je m’attèlerai à mettre en œuvre les engagements que, le bureau exécutif et moi avons pris par devoir et par respect », s’est engagé N’Gbesso Louz Verlaine dit "Président Obiang".

« Dès l’instant que, vous avez un nouveau président investi, il faut sortir des querelles sans limites et s’aligner derrière lui. Il faut travailler ensemble pour le développement du village car la jeunesse constitue le moteur du développement », a rappelé le parrain de la cérémonie, Marc Apata Apata.

Puis, il a exhorté ses filleuls à l’union et à la solidarité. « Il faut éviter d’être adepte de la division car on n’y gagne rien. C’est pourquoi, j’exhorte chacun d’entre vous, chacun d’entre nous, à soutenir le nouveau président durant son mandat », a invité le président de l’association Les amis de l’excellence.

Ohouna N’Takpé Nicaise et Emmanuel Édima N’Guessan, respectivement président et haut patron de la cérémonie, ont, quant à eux vanté les qualités du nouveau porte-parole de la jeunesse de Babiahan.

« C’est un fils bien choisi que, vous avez chères populations. Nous sommes présents à son investiture parce que, président Obiang a su s’identifier à travers les actes qu’il pose chaque jour. Chers jeunes, nous pouvons vous dire que, vous avez fait un bon choix car il a du leadership, il a du potentiel…Pour réussir ta mission, il faudra de mettre au service de la jeunesse de Babiahan et au-delà de la ville d’Agboville...C’est pourquoi, vous devez l’accompagner, le soutenir dans toutes ses actions », ont exhorté le candidat malheureux aux législatives de mars 2021 dans la commune d’Agboville et le 4e vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

La construction d’une nouvelle école primaire publique(EPP), le prolongement du bitumage de la voie Sokoura-Babiahan, l’extension du réseau électrique, la construction d’un foyer des jeunes, l’acquisition de chaises et de bâches, le financement de projets des jeunes, sont entre autres, les doléances soulevées par N’Gbesso Louz Verlaine, qui succède à ce poste Nicaise Adouchi Kacou pour un mandat de 5 ans.

Tizié TO Bi

Correspondant régional