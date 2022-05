Accusé de contrebande de bois, Alain-Richard Donwahi dénonce et menace

Depuis son récent départ du gouvernement, Alain-Richard Donwahi, l’ancien ministre des Eaux et Forêts, n’avait pas officiellement pris la parole. C'est désormais chose faite.

Alain-Richard Donwahi : « Une campagne de dénigrement est organisée, coordonnée, à mon encontre »

Cité par plusieurs médias spéculant sur les raisons de son éviction de la tête du ministère en charge de la protection du couvert forestier ivoirien, Alain-Richard Donwahi serait impliqué dans des réseaux de contrebande de bois. Des « allégations » qu’il rejette.

« Ces allégations tentent de faire croire que j’aurais quelque lien avec des réseaux de contrebande de bois. Au mépris de toute éthique journalistique, une campagne de dénigrement est organisée, coordonnée, à mon encontre. Je m’inscris en faux contre ces écrits dont l’unique but est de salir ma réputation (…) Je dénonce et condamne avec force cette grotesque campagne d’intoxication », peut-on lire dans un communiqué signé de son nom et rendu public sur ses réseaux sociaux officiels.

Dans le document, l’ex-ministre rappelle ses bons états de service. « Au cours des 5 dernières années passées à la tête du département des Eaux et Forêts, sous la vision éclairée de SEM Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, les résultats obtenus dans la lutte contre la déforestation, le combat contre les fossoyeurs du patrimoine forestier national, la réforme du secteur, la revalorisation du statut des agents et de leurs conditions de travail sont connus et de notoriété publique. Sur tous ces chantiers, nous avons fait un travail remarquable », écrit-il.

Il prévient aussi : « Désormais, je me réserve le droit de donner une suite judiciaire à tout écrit de nature à porter atteinte à ma dignité, à mon honorabilité et à ma probité ».

Toutefois, conclut Alain-Richard Donwahi : « De telles manœuvres orchestrées ne peuvent et ne sauraient avoir raison de ma détermination à servir mon pays, la Côte d’Ivoire ».