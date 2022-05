​Aïd-El-Fitr : Le préfet d’ Agboville aux côtés des enfants du CTERA

En marge de la célébration de la fête de Ramadan, le préfet de région, préfet du département d’ Agboville, Sihindou Coulibaly a reçu à diner, le lundi 02 mai 2022, les enfants du Centre de transit pour enfants en situation de rue d’Agboville(CTERA).

Sihindou Coulibaly dîne avec les enfants du Centre de transit pour enfants en situation de rue d’ Agboville(CTERA)

« Vous savez : Nul n’a le droit d’être heureux seul. Et, c’est pourquoi, après plusieurs visites au sein du centre, j’ai décidé de partager un repas en ce jour de fête avec eux », a-t-il indiqué, à l’issue du repas servi à son domicile. Pour lui, cette situation de vulnérabilité peut arriver à tout le monde.

« Et, c’est pour cela que, nous combattons les violences basées sur le genre. Quand vous écoutez ces enfants, vous retenez que, souvent c’est suite à des malentendus dans le couple ou une violente faite sur eux, qu’ils se sont retrouvés dans la rue », s’est indignée l’autorité préfectorale, avant de féliciter la directrice et ses collaborateurs pour le travail abattu.

« Nous rendons visite à ces enfants souvent et ils méritent d’être aidés à regagner leur famille si possible. Sinon, à leur redonner confiance. J’ai connu un enfant qui était très violent quand il arrivait mais aujourd’hui il est devenu docile, doux…Notre objectif est de permettre à ces enfants de devenir de véritables citoyens, capables de se prendre en charge plus tard dans la vie », a confié Sihindou Coulibaly.

Puis, il a appelé les élus et cadres, à soutenir le Centre de transit pour enfants en situation de rue d’ Agboville.

« On comprend qu’à part nous les encadreurs, ces enfants ont un grand-père, un papa, qui pense aussi à eux. C’est pourquoi, nous remercions monsieur le préfet pour cette initiative et pour tout le soutien dont nous bénéficions. Grâce à lui, nos enfants ont senti un peu la chaleur de la fête de Ramadan, même s’ils ne sont pas tous issus de familles musulmanes. Et, c’est ce genre d’actions, de gestes dont nous avons besoin afin d’amener ces enfants au changement», a lancé Alimata Bictogo, directrice du CTERA, en présence de Coulibaly Salimata Dosso et de Florent Aka Effoly, respectivement directeurs régionaux de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté et Femme, Famille et Enfant.

Ouvert le 20 septembre 2021, le CTERA a pour principale mission d’accueillir et d’assurer la prise en charge des enfants en situation de rue afin de favoriser leur insertion familiale, scolaire ou professionnelle. Il comprend 07 services, qui ont en charge 22 pensionnaires dont l’âge varie entre 8 et 17 ans.

Tizié TO Bi

Correspondant régional