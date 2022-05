Décès d'Amadou Soumahoro: "La Côte d’Ivoire perd un valeureux fils"

Après les Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020 et Hamed Bakayoko en mars 2021, la Côte d’Ivoire vient de perdre un autre de ses plus illustres fils, en la personne d' Amadou Soumahoro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Un énième décès qui éprouve la nation tout entière.

Le Président Ouattara et la Côte d’Ivoire pleurent Amadou Soumahoro

Mes chers compatriotes, J’ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, ce samedi 7 mai 2022, du Président de l’Assemblée Nationale, mon jeune frère, Amadou Soumahoro. Je rends hommage à un grand homme d'Etat, dont l’engagement et le parcours politique ont marqué notre pays.

La Côte d’Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus émues à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix.

Le Premier ministre Patrick Achi: "Amadou Soumahoro fut un serviteur engagé et dévoué de l’Etat et du peuple ivoiriens"

Notre douleur est immense. Notre frère Amadou Soumahoro, Président de l’Assemblée Nationale, nous a quittés.

Il fut un serviteur engagé et dévoué de l’Etat et du peuple ivoiriens. Sa loyauté n’avait d’égal que sa ténacité. Nos prières émues accompagnent sa famille et ses proches.

Patricia Yao, députée-maire de Guitry et vice-présidente de l'Assemblée Nationale: "J’adresse mes vives condoléances à SEM Alassane OUATTARA"

Ce Samedi 7 mai 2022, la Nation ivoirienne a appris avec consternation, le rappel à Dieu de SEM Amadou SOUMAHORO, Président de l’Assemblée Nationale de Côte D’Ivoire. Je m’incline et salue avec respect et déférence la mémoire de ce grand serviteur de l’Etat.

J’adresse mes vives condoléances à SEM Alassane OUATTARA qui perd encore un fidèle, loyal et dévoué collaborateur ; à la grande famille de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, à notre famille politique le RHDP ainsi qu'à la famille biologique et à tous les proches de notre illustre disparu. Je prie que son âme trouve la paix éternelle.

Fofana Yaya, président du MFA: "Je rends hommage à un grand Homme d’Etat et à un grand frère"

J’ai appris le décès du Président de l’Assemblée Nationale, Amadou Soumahoro. Je rends hommage à un grand Homme d’Etat et à un grand frère. Que de chemins parcourus.

Seul Dieu sait .Tout ce que je peux dire : Inna lillah wa inna ilayhi raaji’uun. Je présente mes condoléances à sa famille biologique et politique. Que Allah ait pitié de son âme.