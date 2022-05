Issia: Le Président des jeunes de Namané investi samedi

Le président de l'Union des jeunes de Namané pour le développement (Ujnd) sera investi le samedi 11 juin 2022. Les membres de son bureau seront également présentés le même jour. Ces informations ont été dévoilées lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan-Yopougon, le vendredi 6 avril 2022.

Ce qui va se passer à Namané le 11 juin 2022

La jeunesse du village de Namané, chef lieu de sous-préfecture du même nom, du canton Lobré situé à Issia, entend faire bouger les lignes. Et pour ce faire, les jeunes de cette localité résidents dans le district autonome d’Abidjan et environnants ont mis sur les fonds baptismaux une association.

Cette association qui fait son petit bonhomme de chemin, a été créée en 2017 et formalisée en 2021. Pour mieux impacter le développement de cette contrée, elle a décidé d’investir son président le samedi 11 juin 2022, à l’espace de loisir dénommé la Fiesta, sis à Yopougon.

A en croire le président de l’organisation, Aimé-Cesaire Gbalé, la jeunesse doit se réveiller et insuffler sa marque dans le processus de développement du village. Voire même de la sous-préfecture.

Mais pour lui, cela ne peut être possible que si la jeunesse réussit à s’unir autour d’un idéal commun. A travers cette union, elle lancera alors un message fort à toutes les forces vives de la sous-préfecture. « C’est la jeunesse qui constitue le socle même de tout développement », a martelé, Aimé-Cesaire Gbalé.

Celui dont l’investiture est prévue en juin 2022 n’a pas manqué de lancer un appel à la mobilisation de tous les jeunes de la sous-préfecture quel que soit l’endroit où ils se trouvent en Côte d’Ivoire.



Faut-il le souligner, cette cérémonie sera également une occasion, non seulement, d’inviter les fils et les filles de la sous-préfecture à l’Ujnd, mais également de faire prendre conscience du potentiel négligé que regorge cette localité.

Parrain de la cérémonie d’investiture et fils de la sous-préfecture, Gokou Yodé, fondé de pouvoir au trésor public de Côte d’Ivoire, a, par visioconférence, exhorté les uns et les autres à « faire preuve d’une grande détermination ».

Il a rappelé que << rien ne s’obtient sans lutte >>. Partageant la vision de développement de l’Ujnd, le parrain a fait savoir d’avance qu’il compte bien s’inscrire dans une telle logique. Il a ajouté qu’elle va dans le sens de ses profondes convictions. Et pour cela, il envisage aller « jusqu’au bout en ce qui concerne le développement de Namané ».