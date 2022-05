Soro Kanigui accuse Guillaume Soro d’avoir renié le cdt Fofana

Soro Kanigui Mamadou vient de tacler son ancien mentor Guillaume Kigbafori Soro. L’ancien président du RACI (Rassemblement pour la Côte d’Ivoire) reproche au patron de GPS (Générations et peuples solidaires) d’avoir purement et simplement renié son aide de camp, le commandant Fofana Abdoulaye, arrêté à Abidjan.

Soro Kanigui à Guillaume Soro : "Soit on est sage, soit on ne l’est pas du tout..."

Proche de Guillaume Soro, le commandant Fofana Abdoulaye a été interpellé à Abidjan il y a quelques jours alors qu’il était rentré d’exil. Le fondateur du mouvement politique GPS a laissé un message à la suite de l’arrestation de son aide de camp.

"J’ai eu la confirmation ce jour, de l’arrestation de mon aide de camp le Cdt Abdoulaye FOFANA à Abidjan alors que je le croyais engagé dans une procédure de demande d’asile politique en France. Je souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire", a affirmé l’ex-chef rebelle.

Soro Kanigui Mamadou, anciennement proche des soroistes, n’apprécie pas cette sortie de son ex-mentor. Il a demandé à Guillaume Soro de "savoir assumer ses propres turpitudes". L’ancien président du RACI estime que "renier ridiculement et honteusement son ombre maléfique n'est pas la solution, car l'ombre n'est que notre strict reflet". "Notre ombre, c'est nous ! Soit on est sage, soit on l'est pas du tout et il faut assumer", a-t-il mentionné sur son compte Facebook.

Soro Kanigui fait partie des proches de Guillaume Soro qui ont été interpellés le 23 décembre 2019 au siège du GPS. Les soroistes y étaient réunis pour accueillir l’ex-Premier ministre ivoirien en provenance de la France.

À sa sortie de prison, Kanigui entre en désaccord avec le clan Soro et se tourne vers Alassane Ouattara et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Depuis, il mène une véritable guerre ouverte contre ses compagnons d’hier.