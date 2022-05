Jackie Appiah : "Je ne suis pas devenue riche du jour au lendemain"

Au moment où l'affaire Dubaï Porta Potty défraie la chronique, Jackie Appiah prodigue des conseils aux jeunes. L'actrice ghanéenne demande à la jeunesse de privilégier le travail pour atteindre le succès.

Jackie Appiah : "Les jeunes d'aujourd'hui sont toujours pressés"

Le dossier de Dubaï Porta Potty fait rage. Jackie Appiah n'est pas passée par quatre chemins pour livrer son point de vue sur le succès. Dans une interview, la star ghanéenne a regretté l'attitude de la jeunesse qui refuse de franchir toutes les étapes pour atteindre la réussite.

"Les jeunes d’aujourd’hui sont toujours pressés de conduire la dernière voiture, d’acheter une maison ou d’acquérir des propriétés. Mais ils ne sont pas prêts à travailler dur. Le succès prend du temps et la plupart des gens n’en ont pas conscience. Je ne suis pas devenue riche du jour au lendemain. J’ai travaillé dur jour et nuit pour cela", a expliqué Jackie Appiah.

L'actrice de 38 ans ajoute que "les jeunes doivent être patients". "De nos jours, tout le monde est pressé. Ils sont tellement pressés. Ils veulent juste se réveiller et conduire la Lamborghini et la Range Rover. Ils ne veulent pas monter les marches, les marches de la vie. On commence quelque part, on commence petit, avant de devenir grand", a-t-elle regretté.

La meilleure actrice dans un second rôle aux Africa Movie Academy Awards en 2007 n'oublie pas de faire comprendre qu'un bébé qui vient de naitre ne commence pas à marcher. Jackie Appiah est née le 5 décembre 1983 au Canada. Elle a vécu dans ce pays afin de s'installer au Ghana à l'âge de dix ans. Elle a marqué sa présence à Nollywood grâce à son rôle dans le film The President Daughter (La fille du président).

En 2013, Jackie Appiah a raflé le prix de la meilleure actrice internationale au Papyrus Magazine Screen Actors Awards (PAMSAA) à Abuja, au Nigéria.