Dubaï Porta Porty: La vérité sur la photo d' Eudoxie Yao dans le lit

Eudoxie Yao a-t-elle réellement été aperçue dans le lit d un homme de race blanche ? Toute la vérité sur cette affaire.

La star des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, victime d'un sabotage ?

L'affaire Dubaï Porta Porty a enflammé les réseaux sociaux il y a quelques jours. Il s'agit en effet, d'un réseau de prostitution animé par des milliardaires installés à Dubaï aux Émirats arabes unis. Et les cibles de ces derniers sont des influenceuses et autres stars du web qui subissent des pratiques ignobles en échange de fortes sommes d'argent.

Coucher avec des animaux ou avec plusieurs personnes ou encore se faire déféquer dans la bouche sont entre autres, les pratiques que subissent certaines stars du web du côté de Dubaï. Suspectée d'appartenir à ce réseau pour avoir déjà séjourné à Dubaï, la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao a fait savoir qu'elle n'a jamais eu de rapports sexuels avec un homme pour de l'argent, car, selon elle, ses activités d'influenceuse et d'artiste chanteuse lui permettent de gagner pleinement sa vie.

Il y a quelques jours, La go Bobaraba a publié la vidéo d'une de ses prestations dans un pays de la sous région. Et elle en a profité pour cracher ses vérités à ses détracteurs. ''Donc comme je ne poste presque jamais les vidéos de mes concerts et prestations artistiques, vous avez cru que j’étais votre camarade !!! ??? Vraiment mon pays n’a plus de frein. Je suis un monument vivant (...) guichet fermé partout où je vais. Trop de bénédictions dans mon corps. C’est DIEU qui va faire mon palabre (...) c’était depuis le Niger'', a-t-elle indiqué

En ce début de semaine, une de ses photos, a été postée sur la toile, dans laquelle on aperçoit la bimbo ivoirienne dans un lit aux côtés d'un homme de race blanche. Eudoxie Yao est très rapidement montée au créneau pour apporter des précisions.

'' Gros montage pour un seul but: salir mon image. Waouuu je vous donne du travail dans ce pays…et ça fait pitié à la fin. On peut vouloir du mal comme ça à son prochain ??? On peut mentir et inventer des inepties sur la vie de quelqu’un comme ça ? 1er photo est réelle, 2eme photo, c’est un montage grotesque…'', a-t-elle indiqué.