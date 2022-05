Côte d'Ivoire: Pourquoi Patrick Achi se réjouit du soutien de l'UNESCO

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a clos, le mercredi 25 mai 2022 à Paris (France), l’édition 2022 de la Semaine Africaine de l’UNESCO, placée sous le thème : «Autosuffisance, résilience et développement économique de l'Afrique ».

Clôture de la semaine africaine de l’ UNESCO : Le Premier ministre, Patrick Achi, salue l'ouverture de l’Afrique au monde

Pour Patrick Achi, l’avènement de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF), mise en place le 1er janvier 2021 pour les pays ayant ratifié l’accord, soit plus d’une quarantaine d’États sur les 55 que compte l’Afrique, est une formidable opportunité d’accélérer le développement de ce patrimoine et de cette richesse créative et culturelle unique et d’en tirer pour nos pays et nos populations un plus grand bénéfice.

"Je contemple aujourd’hui un bouillonnement culturel immense prendre son envol sur notre continent, élément fondamental de résilience, de confiance et d’espérance", s'est-il réjoui au nom du Président Alassane Ouattara, lors de la clôture de la semaine africaine de l’UNESCO, mercredi à Paris. Le chef du gouvernement ivoirien s'est, en outre, félicité d'être le Premier Ministre d’une nation où la culture et les arts sont au cœur de l'identité nationale et de son rayonnement international, tout en remerciant l'UNESCO pour l'honneur fait à la Côte d'Ivoire.

"Je suis le Premier Ministre d’une nation honorée par l’UNESCO. Une nation honorée au patrimoine mondial de l’Humanité pour ses trois sites naturels de Taï, de la Comoé et du Mont-Nimba, sa cité séculaire de Grand-Bassam et ses mosquées soudanaises millénaires du grand Nord", a-t-il affirmé. Patrick Achi a également traduit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO pour avoir accepté que soit institué depuis 1989, le Prix UNESCO pour la Recherche de la Paix ou Prix Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la Côte d’Ivoire, qui a fait de la culture de la paix une philosophie, un mode de vie.

"A travers la semaine africaine de l’UNESCO, c’est l’Afrique qui s’est ouverte à vous, qui s’est offerte au monde. De son Nord à son Sud, de son Est à son Ouest, à travers ses sons et sa musique, à travers ses couleurs et ses savoir-faire, à travers ses odeurs et ses saveurs, à travers ses traditions et ses innovations, l’Afrique a montré son visage, cette terre de patrimoine et d’histoire, cette terre de modernité et d’imagination. C’est cette Afrique passionnée et passionnante, pleine d’espérance et de confiance, que nous voyons grandir et que nous voulons, avec l’UNESCO, à travers la promotion de la Culture, de l’Education et de la Science, toujours, toujours, tirer plus haut !", a dit Patrick Achi.

Pour le Premier Ministre ivoirien, en tirant fierté et assurance de sa culture, l’Afrique change aussi le regard du monde sur elle-même, renforce son éclat, étend son influence, donne envie d’elle-même pour y investir, venir, vivre. "Il devient impérieux que nous, puissances publiques, accordions aux secteurs culturels et artistiques l’attention et l’accompagnement qu’ils méritent, afin d’en faire des leviers stratégiques de développement qui, à travers l’éclosion et la promotion des talents, contribuent au rayonnement et au progrès social et économique de nos pays", a-t-il souhaité.