Nomination du Gouverneur Gaoussou Touré: Le Denguélé dit merci à Ouattara

Nommé en juin 2021, Ministre-Gouverneur du District du Denguélé, Gaoussou Touré a été investi dans ses fonctions, le samedi 28 mai 2022 à Odienné, en présence de la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Mme Kandia Camara, représentant le Premier ministre Patrick Achi.

Nassénéba Touré, Maire d’Odienné: "Merci au président Ouattara d’avoir porté son choix sur Gaoussou Touré »

Il y avait foule, samedi, au stade Mamadou Coulibaly d’Odienné à l'occasion de la cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur du District autonome du Denguélé, Gaoussou Touré. La diaspora Odiennéka s’est mobilisée autour de cet événement historique qui a enregistré la présence de fortes délégations venues des 31 régions de la Côte d’Ivoire et du monde entier pour témoigner à Gaoussou Touré, leur soutien.

« Nous disons merci au président de la République d’avoir porté son choix sur Gaoussou Touré », s'est réjouie la ministre Nassénéba Touré, maire de la commune d’Odienné et vice-présidente du comité d'organisation. Au nom du Premier ministre Patrick Achi, Kandia Camara a invité les populations des deux régions du District, à savoir du Kabadougou et du Folon, à faire bloc autour du nouveau Ministre-gouverneur, « un homme dont le nom, le parcours et même l’apparence se confondent avec le prestige et la loyauté du Denguélé » au président de la République.

« Le Premier ministre Patrick Achi me demande de vous exhorter à la cohésion. Il vous demande de rester unis autour de votre ministre-gouverneur. Sans votre soutien, votre accompagnement, sans votre aide, sans vos idées, votre implication, le ministre gouverneur, malgré ses talents, ne pourrait pas développer le Denguélé. Il a besoin de vous », a-t-elle plaidé. Insistant sur l'union et la cohésion sociale, Kandia Camara a, par ailleurs, rappelé que c’est grâce à l’union des populations du Denguelé, que leur « fils Alassane Ouattara est aujourd’hui président de la République ».

Les priorités du Ministre-Gouverneur Gaoussou Touré

Un message bien perçu par Gaoussou Touré qui s’est dit disposé à rassembler toutes les forces vives pour sortir le District de sa grande pauvreté. « Laissons de côté les querelles de clocher, la politique politicienne et les ambitions personnelles pour travailler la main dans la main, chacun à son niveau, au développement de notre région, et partant de la Côte d’Ivoire », a-t-il exhorté. Le Ministre-Gouverneur du District autonome du Denguélé, a ensuite rendu un vibrant hommage au président de la République pour ses actions de développement, et à qui le Denguélé voue une confiance absolue.

« Alassane Ouattara est le Nangama à cause de son courage, son intelligence, son sens aigu, son ardeur au travail et son sens du pardon », a-t-il déclaré. Situé au Nord Ouest de la Côte d'Ivoire, le District du Denguélé compte 300 mille habitants et une puissante diaspora de plus d'un million de personnes en Côte d'Ivoire, vivant en harmonie et en fusion parfaite avec le reste des populations du pays.

Le développement du secteur du vivrier et de l'agriculture, la promotion du secteur privé, la coordination et le suivi des projets, la promotion des femmes et de l'entrepreneuriat, la sensibilisation pour une participation effective de toutes les couches de la population, sont entre autres les axes prioritaires de l'action qu’entend mener Gaoussou Touré, pour le District du Denguelé.