Vainqueur de la Ligue des champions, Benzema vers le Ballon d'Or

Le Real Madrid a soulevé sa 14e Ligue des champions des Madrilènes en renversant l’anglais Liverpool par le score de 1 but à 0 au Stade de France. Samedi 28 mai 2022, Karim Benzema a dit espérer se rapprocher du Ballon d'Or.

Pour Didier Deschamps, Karim Benzema « mérite amplement le Ballon d'Or »

Le Real Madrid est champion d'Europe pour la 14e fois de son histoire. Les Madrilènes ont battu Liverpool 1-0 en finale de la Ligue des champions, samedi en France, après avoir éliminé de grosses pointures comme le PSG (0-1, 3-1), Chelsea (3-1, 2-3 a.p.) et Manchester City (3-4, 3-1), au prix d'incroyables retournements de situation.

Le club espagnol, porté par un grand Thibaut Courtois, décroche ainsi son 14e titre dans l'épreuve reine. Une incursion dans le camp des Reds a suffi pour changer la finale, Valverde trouvant parfaitement Vinicius Junior sur un centre-ir dans le dos d'Alexander-Arnold pour l'ouverture du score (59e).

5 comme le nombre de Ligue des champions remportées par Karim Benzema

C'est aussi un couronnement pour Karim Benzema, désormais quintuple champion d'Europe et tellement décisif dans les tours précédents, et pour les autres Français du Real, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, sur le toit du continent à seulement 19 ans. Benzema a même fini sur un nouveau geste de classe, en laissant Marcelo soulever la Coupe.

« la plus difficile et la plus belle parce qu'on n'a joué que des grosses équipes à partir des 8es de finale » - Karim Benzema est revenu sur sa saison dans Téléfoot, ce dimanche matin, et ses chances de remporter le Ballon d'Or. « J'ai fait une grosse saison, j'ai gagné des titres, j'ai mis des buts importants. Après, le Ballon d'Or, depuis tout petit c'est un rêve. J'ai fait mieux que l'année dernière, en espérant qu'on s'en rapproche », a souri l'attaquant du Real Madrid.

Dans la même émission, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a estimé que Benzema méritait de gagner le Ballon d'Or: « Il y a ce nouveau titre et la saison sportive réalisée avec son équipe. Il a été tellement décisif. Il était déjà un des favoris mais il mérite amplement cette récompense individuelle du Ballon d'Or. »