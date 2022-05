Fête des mères: Zouan-Hounien célèbre SON HÉLÈNE, une mère de 84 ans

À Zouan-Hounien, dans la région du Tonkpi, les enfants SON ont célébré leur génitrice Maman SON HÉLÈNE, Samedi 28 Mai 2022. Placée sous le signe de la reconnaissance envers une donneuse de vie, la cérémonie qui a vu la présence des Cadres, élus, hommes politiques, groupements de jeunes et de femmes venus des quatre coins du Tonkpi; a connu ses instants de bonheur.

Fête des mères : Ce qui s'est passé à Zouan-Hounien

L'occasion était donc belle pour belles-filles, beaux-fils, fils et petits-enfants pour dire " merci " à la mémé, maman SON HÉLÈNE qui a récemment éteint ses 84 bougies.

« Nous sommes là pour dire merci au Seigneur pour notre maman à nous tous. Merci surtout pour la vie de docteur SON Jérôme qui a été fortement éprouvé par la maladie cette année. Il est même passé par des semaines de coma. Je voudrais saluer deux personnalités qui nous ont permis d'avoir notre Son Jérôme avec nous aujourd'hui : la première Dame, Dominique Ouattara et docteur Déka, un vieil ami de mon jeune frère Son. La première dame était toujours soucieuse de l'état de santé de son ex collaborateur. Cette marque de sympathie m'a touché personnellement. » a indiqué Abdallah MABRI Toikeusse, président du Conseil régional du Tonkpi et ami à la famille.

Honorée ce Samedi 28 Mai dans ladite ville, par ses enfants, Maman SON HÉLÈNE, lors d’une cérémonie de remise de cadeaux dans le cadre de la traditionnelle fête des mères; s'est dite toute honorée par tant d'amour par 27 enfants SON et de nombreux petits-enfants. Exécutant par moment des pas de danse, maman SON HÉLÈNE a ainsi démontré sa solidité.

Au total 3 bœufs ont été offerts à la mémé par le président MABRI et Gbeuli Maïmouna. A cela ce sont ajoutés les nombreux dons des délégations venues de toutes parts.

La clôture de l'événement a été consacrée à la coupure de ruban de la cité SON HÉLÈNE jouxtant la gendarmerie de la ville de Zouan-Hounien. Selon le promoteur, fils de SON HÉLÈNE, la cité est une réponse au manque de logements de haut standing dans la ville. « Nous proposons aux fonctionnaires et opérateurs économiques de la ville des résidences de 3 à 4 pièces et bientôt des duplex avec terrain de basket. Ce que nous offrons c'est un cadre de vie tel que nous le voyons dans les grandes villes du monde. » a-t-il indiqué.

Une correspondance de

Sony WAGONDA