Dimbokro: 500 gazinières offertes aux femmes du RHDP

Geste de générosité du ministre Adama Coulibaly à l’occasion de la Fête des Mères célébrée dimanche à Dimbokro. Plusieurs femmes du RHDP ont reçu des présents à cet effet.

Entrepreneuriat: Adama Coulibaly annonce la mise en place d’un fonds à Dimbokro

Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a remis plus de 500 gazinières aux femmes du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et 50 autres aux femmes de l’association “Essiehoun” du quartier Sokouradjan, lors de la célébration de la fête des mères, présidée par Silué Bakary, son représentant.

M, Silué a salué la volonté des femmes de suivre les idéaux du Président Alassane Ouattara et du RHDP, un « parti de rassemblement et de vivre ensemble ». Il a reconnu que les femmes participent à la marche en avant de la société, à la lutte pour les droits humains, au développement et à la paix, rassurant sur la place de choix qu’elles occupent dans l’ambitieux programme de gouvernance d’une « Côte d’Ivoire solidaire ».

“Le ministre Adama Coulibaly, en bon disciple, ne peut que mettre à exécution les directives du Président Ouattara. C’est pourquoi, en cette fête des mères, il a tenu à vous magnifier”, a affirmé le chef de cabinet du président du directoire du RHDP, Yao Séraphin.

Dans le but de financer les projets des jeunes et des femmes de la région du N’zi, le ministre Adama Coulibaly a annoncé, le 28 avril à Dimbokro, la mise en place d’un fonds.