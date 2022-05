Titrologie: Gbagbo - Blé Goudé, c'est désormais la guerre, son retour imminent

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 30 mai 2022, est très variée. Plusieurs sujets ont été abordés dans la presse ivoirienne ce jour.

Titrologie du lundi 30 mai 2022: ''Les révélations d'Affi N'Guessan sur la guerre de Gbagbo contre le Fpi''

Plusieurs sujets relatifs à l'actualité sociopolitique ivoirienne, ont été décortiqués dans la titrologie de ce lundi. ''Après la bataille Alassane Ouattara- Guillaume Soro : Gbagbo- Charle Blé Goudé, c'est désormais la guerre'', lit-on à la Une du journal Le Sursaut.

Soir Info indique à sa première page: ''En Europe depuis quelques semaines, des révélations sur les échanges entre Gbagbo et Blé Goudé''. Le Nouveau Réveil évoque une probable rencontre entre Ouattara, Bédié et Gbagbo: ''Le triomphe de l'houphouetisme ou le médecin après la mort'' indique le journal.

Le Temps affiche à sa page d'accueil: ''Politique nationale: Ouattara-Bédié -Gbagbo, les attentes des ivoiriens. Ce qu'ils demandent particulièrement à Ouattara''. L'inter pointe à sa Une: ''Politique nationale: des secrets livrés sur le parti de Simone Gbagbo''.

Le Jour Plus est revenu sur la création du Ppa-Ci, le parti politique de Laurent Gbagbo: ''Les révélations d'Affi N'Guessan sur la guerre de Gbagbo contre le Fpi''. Notre Voie, de son côté, annonce un retour imminent du président de la Galaxie Patriotique, Charle Blé Goudé. L'Avenir titre: ''4 ans après sa création, le Rhdp séduit de plus en plus les ivoiriens''.

En Sport, l'actualité est dominée par le tout premier match des Éléphants de Côte d'Ivoire avec le nouveau sélectionneur, Jean Louis Gasset. '' Éliminatoires Can 2023 : Côte d'Ivoire - Zambie, Gasset parle aux Éléphants aujourd'hui'', indique le journal Le Sport, quand Supersport barre à sa Une: ''Cote d'Ivoire - Zambie : les premiers pas de Gasset avec les Éléphants''.