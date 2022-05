Congés anticipés: Comment Lass PR a réglé le phénomène à Korhogo

Le Conseiller technique du président de la République, Ouattara Lacina, affectueusement appelé Lass PR, vient de réussir un grand coup à Korhogo, dans le cadre de la lutte contre le phénomène des congés anticipés.

Korhogo: Lass PR respecte un engagement vis-à-vis des élèves et étudiants

La ville de Korhogo, capitale du Poro, était en effervescence toute la journée du samedi 28 mai 2022. Comme promis, Ouattara Lacina dit Lass PR a organisé un concert géant à l’intention des élèves et étudiants de la ville, pour avoir permis un bon déroulement de l’année scolaire 2021 - 2022. Au menu du concert, plusieurs artistes de renom étaient présents, à savoir Debordo Leekunfa, MC One, etc. Le tout s’est déroulé dans une ambiance festive à la grande satisfaction de tous.

« Comme je l'avais promis, le concert pour les élèves et étudiants a eu lieu dans la ferveur. Nos petits frères et petites sœurs avaient pris l'engagement de ne pas anticiper les congés et les vacances de fin d'année. En retour, je leur avais promis un concert avec des artistes en vogue pour faire passer des messages de sensibilisation. Je profite de l'occasion pour saluer tous ces artistes qui ont sensibilisé les élèves et étudiants sur les dangers des congés anticipés. Je remercie tous les cadres et élus qui ont associé leur image à cette cérémonie. Je remercie spécialement le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre Sangafowa Coulibaly, pour les cadeaux aux élèves et étudiants », s’est réjoui Lass PR au terme du concert.

Le phénomène des congés anticipés, secoue l'école ivoirienne depuis plusieurs années. À la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation depuis le 6 avril 2021, Mariatou Koné veut combattre le phénomène des congés anticipés. C'est à ce titre que la professeure d'anthropologie a lancé la campagne "zéro congé anticipé" à quelques semaines des congés de Noël. La ministre ivoirienne invitait les élèves à respecter le calendrier scolaire établi par les autorités éducatives. Mariatou Koné les exhorte surtout à ne pas toucher au quantum horaire fixé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

A l'approche des congés scolaires, en effet, des élèves assiègent les établissements scolaires pour déloger leurs camarades. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, à quelques jours des congés de Noël, trois morts ont été signalées au cours d'un affrontement entre élèves. 89 élèves avaient été interpellés et 56 autres ont été déférés. Une école avait même été incendiée à l'ouest du pays. L’engagement de Lass PR qui a permis le bon déroulement de l’année scolaire dans la localité de Korhogo dont-il est le Député, est à encourager et constitue un bel exemple à suivre dans toutes les autres contrées de la Côte d’Ivoire.