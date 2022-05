Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé a obtenu son passeport

La nouvelle est tombée le lundi 30 mai 2022 ! Charles Blé Goudé a obtenu son passeport des autorités ivoiriennes. Le leader du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) pourrait regagner la Côte d'Ivoire dans les prochains jours.

Charles Blé Goudé a désormais son passeport

C'est officiel ! Charles Blé Goudé a désormais son passeport. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a enfin eu le sésame devant lui permettre de retrouver son pays dix ans après la crise postélectorale de 2010 qui a vu son extradition à la CPI (Cour pénale internationale).

Au cours du Conseil des ministres du 3 novembre 2021, Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, avait assuré que rien ne bloquait le processus de la délivrance du passeport de Charles Blé Goudé. "Absolument, rien ne bloque. C’est une démarche administrative. Monsieur Charles Blé Goudé n’est pas différent de tous les citoyens ivoiriens. C’est vrai, parfois, l’administration peut être lente, mais je sais que d’autres citoyens se sont plaints (aussi) de la lenteur administrative dans la délivrance des passeports", avait dit le ministre de la Communication.

Et Amadou Coulibaly d'ajouter : "C’est vrai, parfois l’Administration peut être lente. Mais je sais que d’autres citoyens, quand on va sur les réseaux sociaux, se sont plaints de la lenteur administrative dans la délivrance des passeports. Certains, quand ils le peuvent, font carrément le voyage avant la date d’expiration parce que c’est plus rapide de le faire ici, mais en étant à l’étranger, il y a tout un tas de démarches."

Désormais, c'est chose faite. L'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) peut fièrement brandir son passeport et envisager son comeback en Côte d'Ivoire après dix années d'absence. Il faut rappeler que son leader et ancien codétenu Laurent Gbagbo a déjà reçu ses papiers. L'ex-président ivoirien est rentré à Abidjan le 17 juin 2021. Mardi 5 avril 2022, Blé Goudé avait reçu à La Haye Claude Sahi Soumahoro, chef de cabinet d'Alassane Ouattara.