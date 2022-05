Bédié - Ouattara - Gbagbo: La rencontre de la dernière chance

La phase 5 du dialogue politique entre le gouvernement et les partis politiques, a été satisfaisante. 21 Partis politiques et 26 organisations de la société civile ont participé à ce dialogue aux fins de raffermir le tissu social, la réconciliation nationale et le vivre-ensemble. Mais avant, une rencontre décisive est annoncée entre les trois grands leaders politiques que sont Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Le décryptage de Idriss DAGNOGO, Expert en Génie énergétique et cadre du RHDP-France.

Côte d'Ivoire: Bédié, Ouattara et Gbagbo seraient-ils capables, au nom de la paix et la préservation des acquis, de faire le sacrifice de leur égo ?

En effet, les principales propositions débattues et les différentes recommandations convergentes assorties de ce dialogue ont retenu l’attention de l’ensemble des ivoiriens. Les thématiques du dialogue furent portées sur:

- Les mesures d'apaisement de l’environnement politique.

- La réconciliation nationale.

- Le cadre juridique et institutionnel des élections

Par ailleurs, plusieurs points des propositions relevant des thématiques ont été recommandés par les parties prenantes parmi lesquels figurant notamment :

- L’engagement des acteurs politiques à se départir de la violence comme mode d’accession au pouvoir.

- Retour au paiement plus régulier des subventions aux groupements politiques.

- Vulgarisation des modes alternatifs de règlement des conflits impliquant les Chefs coutumiers, les Guides religieux et les Organisations de la société civile.

- Réaménagement de la CEI sans préjudices de celle-ci.

- La révision annuelle de la liste électorale et le renforcement de la sécurisation du processus électoral.

- La poursuite des discussions entre les Présidents Alassane OUATTARA, Henri Konan BEDIÉ et Laurent GBAGBO.

Le dialogue s'est déroulé dans un climat apaisé, dans la courtoisie. Les participants ont promis de s’engager à entreprendre conjointement des actions de préservation et de renforcement de la cohésion sociale. Outre ce dialogue réussi, une rencontre de haut niveau entre les Présidents Alassane OUATTARA, Konan BEDIÉ et Laurent GBAGBO s'annonce en vue d’entériner les recommandations acquises des travaux d’échanges entre les parties prenantes et de rassurer les ivoiriens à la pérennisation de la paix. Selon les observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire, vu les intérêts particuliers des trois grands leaders politiques, cette rencontre risque d’être vouée à l’échec. Les objectifs escomptés ne seront pas atteints.

- Le Président Alassane Ouattara voudrait que les trois leaders passent la main à une nouvelle génération.

- Le Président Konan BEDIÉ veut prendre une revanche sur sa perte prématurée du pouvoir nonobstant la réticence de bon nombre de militants qui murmurent en faveur de sa retraite politique.

- Le Président Laurent GBAGBO aspire se porter candidat afin de prouver à ses pourfendeurs et aux yeux du monde qu'il compte fortement dans le jeu politique de son pays.

Alors, seraient-ils capables, au nom de la paix et la préservation des acquis, de faire le sacrifice de leur égo ? La culture de la paix demande à l’homme de vivre pour les autres. La paix demande beaucoup d’efforts, d’intelligence, de dévouement ou de sacrifices. Cependant quand les autorités politiques d'un pays ne savent pas canaliser, éduquer la projection de soi, les frustrations s’accumulent comme la vapeur, exposant le peuple au désordre social, à la guerre civile. Le développement est donc une clé de la culture de la paix. Ce qu'il s’agit de développer, ce ne sont pas d’abord des ressources matérielles mais la ressource humaine. La promotion des nouvelles générations est la condition sine qua non de la paix dans notre pays. Une conscience nationale forte devrait habiter nos leaders pour un altruisme général.