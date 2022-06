Ecotourisme: Comment l'espace Toukéiba d' Agboville fait la différence

Le chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, Agboville, à seulement 68Km de la ville d’Abidjan, regorge de plusieurs endroits touristiques. L’espace "Toukéiba", dernier né de ces endroits à visiter, est une ferme pédagogique qui se trouve à environ 5 Km de la ville à quelques encablures du village de Gbalèkro. Toukéiba, montagne en langue Malinké d’Odienné dont l’accès est très facile, est un endroit où parents, amis, collègues, étudiants, élèves, peuvent s’y installer pour passer le temps d’une journée ou d’un week-end pour déstresser un peu et évacuer les bruits de la capitale économique ivoirienne.

L'espace Toukeiba veut promouvoir la destination Agboville

Sylla Brahima, opérateur économique et conseiller municipal à la Mairie de Treichville, a fait de ce site d’une superficie de 10 ha, un endroit où il fait bon vivre. Le clou, on y apprend beaucoup sur la nature et certaines espèces animales. « La ferme Toukéiba est un espace culturel, éducatif et touristique », martèle ce passionné de la nature et de l’agriculture.

C’était le samedi 28 mai 2022, lors d’une visite de la ferme pédagogique par une délégation du Réseau de la Presse Touristique et Hôtelière de Côte d’Ivoire (REPTHO-CI), conduite par son président Serges Amany.

Créé en 2007, cet espace qui emploie une dizaine de travailleurs, a développé l’éco-tourisme où on y trouve des étangs, un cours d’eau, un champ d’hévéa, de café et de cacao, et où on élève des moutons, l'escargot, l'agouti, le poisson, etc.

« L’espace est très reposant et vous pouvez venir le visiter avec la famille les week-ends ou pendant les congés. En plus, nous offrons la formation aux jeunes, aux fonctionnaires, les femmes où nous les initions à l’élevage d’escargots, d’agoutis, la pisciculture et l’élevage de champignons », s’est vanté Sylla Brahima.

Qui compte poursuivre l’extension du site avec la construction de bungalows, d’un village artistique afin de permettre à tout visiteur de se reposer et repartir sans pression. Très heureux de la visite, Serges Amany qui avait à ses côtés, le vice-président, Kra Amani Parfait, le chargé de communication, Patrick Bouyé, et le représentant régional du REPTHO-CI à Agboville, Tizié TO Bi, s’est félicité de l’initiative du promoteur du ranch.

Puis, il l’a convié, en tant qu’invité spécial au lancement officiel du site Internet du REPTHO-CI, prévu le jeudi 16 juin prochain, à l’Hôtel du District d’Abidjan-Plateau.

T. T. B.

Correspondant régional