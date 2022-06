Comment KKB a sauvé la Côte d’Ivoire d’un embrasement total en 2020

Le dimanche 5 juin est la Fête solennelle qui se célèbre en commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres. Eh bien, le ministre KKB voudrait bien que le Saint-Esprit puisse descendre et habiter les acteurs politiques de son pays afin de pérenniser la paix, la réconciliation et la cohésion entre tous les enfants de la patrie. Le décryptage de Idriss DAGNOGO, cadre du RHDP France.

KKB a donc choisi les bords de Seine pour s’adresser à tous les ivoiriens, de son engagement politique, de son attachement à la paix comme nous l’a enseignée le père de la nation feu Félix Houphouët BOIGNY, de sa mission en qualité de premier responsable du ministère chargé de la réconciliation et de la Cohésion sociale.

Quoi qu’on puisse penser, quoi qu’on puisse dire du Ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, KOUADIO Konan Bertin dit KKB, il serait honnête de le féliciter voire le célébrer d’avoir sauvé son pays la Côte d’Ivoire d’un embrasement total, d’un enlisement et d’une hécatombe à l’instar de la crise postélectorale de 2010.

Il a récriminé la barbarie de la "démocratie" au risque de sa vie politique au sein de son parti le PDCI-RDA, en privilégiant l’intérêt national à l’égoïsme, la méchanceté et l’irresponsabilité des commanditaires du boycott actif en maintenant sa candidature à l’élection présidentielle de 2020. Il affirma que le sens de sa candidature fut de pérenniser la paix et la stabilité, parce qu’il y a eu trop de morts dans le pays des suites de différentes crises politico-militaires.

KKB a fait en sorte que la Côte d’Ivoire reste debout

Il a donc choisi de freiner cette hémorragie et faire en sorte que la Côte d’Ivoire reste debout. En effet, le collectif de l’opposition avait prévu de rendre le pays ingouvernable sous le label du boycott actif dans un relief de tension activé par une homélie basée sur l’apologie de l’ethnocentrisme qui devrait nous conduire à la guerre civile, n’eût été la clairvoyance et le sens de la responsabilité du Ministre KKB.

Il serait donc honorable de le célébrer à Paris ce dimanche 5 juin 2022 par la présence massive des compatriotes ivoiriens en général, et particulièrement par celle des militants et sympathisants du RHDP. L’opposition avait fait fi du véritable sens du boycott actif dans un régime démocratique en confondant la sédition et le boycott.

Il faut rappeler aux uns et aux autres que le boycott est une forme de protestation pacifique dont les leaders politiques ont recours pour exprimer leurs désapprobations ou infléchir le cours des évènements sur une question d’intérêt national. C’est une campagne pour délégitimer la structure du pouvoir en place. Or le boycott à nous dispensé par l’opposition ivoirienne prit l’allure d’émeutes dont le but était d’empêcher par tous moyens la tenue du scrutin qui par ailleurs a occasionné la mort de plus de 80 personnes et d’énormes dégâts matériels.

Selon une assertion de l’Ex Président Français François HOLLANDE : « Un parti politique qui ne va pas aux élections va à sa perte. » Eh bien quelles leçons pourrait-il tirer, l’ensemble des partis de l’opposition ? Bref, nous demandons à l’ensemble des ivoiriens de France de venir massivement écouter le Ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale le 05 juin 2022 de 14h à 20h au 20 Rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris. Le thème de la rencontre est : « Acquis, défis et perspectives du processus de réconciliation. »