Transfert: Le Real Madrid fait signer Antonio Rüdiger (Officiel)

Antonio Rüdiger: le défenseur de Chelsea au Real Madrid jusqu’en juin 2026

Bouclée depuis plusieurs semaines, la venue d’Antonio Rüdiger au Real Madrid est désormais officielle. Le défenseur central allemand arrive de Chelsea, où il a été champion d’Europe en 2021, et a profité de la fin de son contrat pour signer libre à Madrid. Sa présentation aura lieu le lundi 20 juin. Rüdiger s’est engagé pour quatre saisons avec la Maison Blanche.

Chelsea ne touchera rien, mais le défenseur Allemand va lui empocher une jolie prime à la signature de 8 millions d’euros et un salaire annuel de 9 millions d’euros. Les commissions d’agents sont de 15 millions d’euros. Le Real Madrid va donc débourser 60 millions d’euros pour ce transfert.

Tuchel annonce le départ de Rüdiger

Après la victoire sur le fil de Chelsea contre West Ham (1-0), il y a dix jours, Thomas Tuchel a annoncé sur Sky Sports le départ de son défenseur à la fin de la saison. "J'ai le sentiment qu'on a tout fait (pour le garder) ces derniers mois, moi personnellement et le club. Maintenant on est dans une situation dans laquelle on ne peut plus se battre et Antonio a dit qu'il quitterait le club cet été. C'est sa décision, ce n'est pas génial pour nous mais je ne le prends pas personnellement. Il a été fantastique, dans son attitude et sur le terrain. C'est un joueur clé et il le restera jusqu'à la fin de la saison mais on est évidemment très déçus."