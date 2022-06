Viré du gouvernement, il y a 10 ans, Adama Bictogo revient à la lumière

Le secrétaire exécutif du RHDP, Adama Bictogo, vient d’être porté à la tête de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Il a été élu ce mardi 07 juin 2022, avec 237 voix contre 6 pour son adversaire Jean Michel Amankou.

Assemblée nationale: Adama Bictogo succède à feu Amadou Soumahoro

Adama Bictogo est, depuis ce mardi, le nouveau président de l’Assemblée nationale ivoirienne. Le député d’Agboville a été porté sur le perchoir par l’ensemble des députés des différents partis politiques représentés au parlement. L’élection d’Adama Bictogo intervient près de 10 années après son limogeage du gouvernement, en mai 2012, alors qu’il était Ministre de l’Intégration Africaine. Depuis lors, l’homme surnommé « Diamant noir » avait été retiré de la gestion des affaires de l’Etat, à part ses envolées politiques à la faveur de la création du RHDP parti unifié dont-il a géré la direction exécutive jusqu’à la dernière restructuration de février 2022, au terme de laquelle il a été rétrogradé secrétaire exécutif.

Après quelques mois d’intérim dû à l’état de santé précaire du défunt président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, Bictogo est désormais auréolé des pleins pouvoirs de l'Assemblée nationale, grâce à cette élection qu’il vient de remporter haut les mains. De quoi adresser sa gratitude au président de la République, Alassane OUATTARA, par ailleurs Président du RHDP, qui l’a choisi comme le candidat du Parti. « Qu’il me soit permis de lui exprimer une fois de plus, mes sincères remerciements et ma reconnaissance pour la confiance qu’il m’a toujours témoignée pour toutes les missions qu’il m’a confiées (...) Il me plait de lui rendre un hommage appuyé pour sa constante sollicitude », a-t-il dit, peu après son plébiscite.

Aux groupes parlementaires PDCI-RDA, PPA-CI, UDPCI et RHDP qui ont appelé à voter pour lui, le président Bictogo a déclaré que c’est un choix qui traduit le consensus, un des principes démocratiques. « Je voudrais donc prier Messieurs les présidents des groupes parlementaires respectifs de bien vouloir transmettre l’expression de ma gratitude et mes remerciements aux Présidents Henri Konan BEDIE du PDCI-RDA ; Laurent GBAGBO du PPA-CI, Albert TOIKEUSSE MABRI Abdallah de l’UDPCI. Je voudrais associer à ces personnalités, le Président AFFI N’GUESSAN du FPI. Le rassemblement et le consensus que nous avons appelé de tous nos vœux sont devenus une réalité à travers cette élection. Ce fait inédit restera gravé dans l’histoire de notre démocratie depuis l’avènement du multipartisme dans notre pays », s’est-il félicité.

Selon Adama Bictogo, la fraternité, la solidarité et l’engagement pour l’intérêt général ont transcendé les sensibilités politiques. « C’est pourquoi, je mesure à sa juste valeur cette responsabilité que vous venez de me confier et qui m’honore. Je l’accepte avec humilité mais aussi avec détermination pour continuer la gestion de notre Institution pour la Législature 2021-2025 », a-t-il promis.