Agboville: 10.444 candidats à l’assaut du CEPE 2022

Les examens à grand tirage pour le compte de l’année scolaire 2021-2022, ont débuté ce mardi 07 juin 2022 sur toute l’étendue du territoire ivoirien avec le CEPE (Certificat d’études primaires élémentaires). Ce sont 10.444 candidats dont 10.398 officiels (les élèves de CM2) et 46 libres, répartis dans 46 centres qui composent depuis 08h dans le département d’Agboville, dans différentes épreuves dont la première est : Exploitation de texte.

CEPE 2022 : Séraphine Djè Adjo, sous-préfet central d’Agboville, pour "des examens sans reproches"

Procédant au lancement des épreuves à l’Ecole primaire publique (EPP) Obodjikro 4(compte 128 candidats), Séraphine Djè Adjo, sous-préfet central d’Agboville, a, au nom du préfet de région, invité les candidats et les examinateurs au respect des consignes ministérielles qui commandent des examens sans fraude ni tricherie. « Chers enfants, la Côte d’Ivoire a besoin de cadres bien formés et de qualité. C’est pourquoi, je vous demande d’éviter les actes de tricherie…Aux enseignants, je vous recommande d’être rigoureux dans la surveillance. Evitez d’être complices de tricherie. Je sais pouvoir compter sur chacun de vous pour avoir des examens sans reproches », a exhorté l’autorité administrative, en présence du commandant de la compagnie de gendarmerie du département d’Agboville, Coulibaly D. Sakrou.

Même son de cloche de la part du directeur régional de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Antoinette Péné N’Goran, qui a plaidé pour que le premier examen de l’année scolaire soit propre, équitable, juste et transparent sans fraude. Notons qu’après le sujet d’Exploitation de texte, les candidats composeront dans 3 autres matières que sont : Éveil du milieu, Orthographe et Mathématiques. Au niveau national, ils sont 703.948 candidats en lice pour le CEPE et à l’entrée en 6e repartis dans 2.613 centres d’examen autour du thème : "Agir avec responsabilité et civisme pour des examens de qualité". Les résultats seront proclamés le mardi 21 juin prochain à 14h, soit 2 semaines après la composition.

Tizié TO Bi

Correspondant régional