Titrologie: Ouattara enterre définitivement Bédié, Gbagbo, Affi et Mabri

Titrologie - La Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays privilégiés pour le transit de la cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. La presse ivoirienne est interpellée sur le dossier par le procureur de la République concernant les droguar Daddy arretés.

Titrologie du 09 juin 2022: Jean-Michel Amankou sauve la démocratie en Côte d’Ivoire

En Côte d'Ivoire, de grosses figures d'un vaste réseau de trafic de drogue sont tombées entre les mains de la police. Selon des révélations d'Africa Intelligence, parmi celles-ci, se trouvent des membres de la Grande Loge. De quoi inquiéter le grand maître de la loge ivoirienne Sylvère Koyo.

La nouvelle de l'arrestation de figures d'un vaste réseau de trafic de drogue en Côte d'Ivoire a abondamment été relayée dans la presse. Des personnalités dont le directeur de la police criminelle de San Pedro, sont écrouées à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan). Ces interpellations surviennent quelques semaines après la découverte de plus de deux tonnes de drogue à Abidjan et à San Pedro.

Plusieurs journaux y consacrent leurs Unes, il s’agit notamment du journal d’investigation Ivoir’Hebdo qui qualifie les barons des cartels de “droguar Daddy”.

Cependant, le Procureur de la République Adou Richard met en garde les uns et les autres notamment la presse. Selon Le Miroir, il aurait “interdit tout bruit autour de l’enquete” au nom de la présomption d’innocence des personnes arretées.



Seul maître du jeu politique, Ouattara enterre définitivement l'opposition

En politique, la presse fait le décompte et tire les lecons de l’élection spectaculaire d’Adama Bictogo comme président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

“Un coup politique du RHDP”, titre L’Inter pour évoquer le soutien controversé des groupes parlementaires de l’opposition au candidat de la majorité présidentielle.

Le Nouveau Réveil s’interroge : “Que gagne l’opposition en votant Bictogo?” au détriment de Jean-Michel Amankou du PDCI-RDA, l’unique challenger qui a osé tenir tête pour se presenter à l’élection malgré l’appel des groupes parlementaires de l’opposition à voter Adama Bictogo.

Pour Soir Info, Amankou aura “sauvé la démocratie parlementaire” en Côte d’Ivoire dans ce simulacre d’élection, voulu par le RHDP d’Alassane Ouattara devenu plus que jamais le “seul maître du jeu politique”, selon Le Sursaut.

