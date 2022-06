Le ministère l’ Enseignement supérieur dans une nouvelle dynamique

Les autorités ivoiriennes ont décidé d’insuffler une nouvelle dynamique au ministère de l’ Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Conseil des ministres tenu le mercredi 8 juin 2022 en présence du président de la République Alassane Ouattara a annoncé la création d’un nouvel Établissement à caractère scientifique et technologique.

Enseignement supérieur : L’État crée un Établissement à caractère scientifique et technologique

L’information a été révélée à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 8 juin 2022. Amadou Coulibaly a fait savoir que le Conseil a adopté un projet de loi relatif au ministère de l’ Enseignement supérieur, dirigé par le professeur Adama Diawara.

Le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué que cette nouvelle disposition vise à opérer une réorientation des principes directeurs et un renouvellement des objectifs ainsi que des moyens, en vue d’adresser durablement les problèmes de l’ Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation".

Par ailleurs, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique a poursuivi pour ajouter que le projet de loi se développe autour de trois axes principaux. Il s’agit notamment du renforcement de l’autonomie des structures d’ enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le renforcement de la qualité de la gouvernance, des enseignements et du financement de la recherche et de l’innovation, mais aussi l’exploitation des résultats de la recherche pour le développement et l’insertion professionnelle des diplômés.

Amadou Coulibaly a également fait savoir que le projet de loi crée donc une "nouvelle catégorie d’Établissement public national dénommé Etablissement public à caractère scientifique et technologique". Cette nouvelle structure devra permettre au trinôme Enseignement supérieur, Recherche scientifique et Innovation de jouer pleinement son rôle de pilier dans la production de connaissances, de compétences et d’innovations au profit des besoins socio-économiques locaux et globaux du pays, a dit le porte-parole du gouvernement à l’issue du Conseil des ministres.