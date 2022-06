Élections locales : Voici les conditions pour être candidat PDCI

En prélude aux élections municipales et régionales prévues en 2023, le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) a fixé les modalités pour les militants souhaitant représenter la formation politique chère à Henri Konan Bédié.

Municipales et régionales 2023 : Ce qu’il faut pour être candidat du PDCI

La démarche à suivre pour représenter le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) lors des élections locales est désormais connue. Dans un communiqué, le professeur Niamkey Koffi, le coordonnateur général du Comité de gestion et de suivi des élections (CGSE), a adressé un message aux militants et militantes manifestant le désir d’être candidats sous la bannière du parti en 2023 lors des municipales et des régionales. Ci-dessous l’intégralité de la note publiée le lundi 13 juin 2022 :

RELATIF A LA SÉLECTION DES CANDIDATES ET CANDIDATS A LA TETE DE LISTE DU PDCI-RDA POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET RÉGIONALES DE 2023.

Les militantes et militants du PDCI-RDA désireux de faire acte de candidature sous le parrainage du parti sont invités à se faire enregistrer auprès du Comité de gestion et de suivi des élections.

Les manifestations d’intérêt de candidature sont reçues à la Direction des élections, sise au Bâtiment B de la Maison du Parti à Cocody, du 25 juin au 31 juillet 2022, de 08 heures à 18 heures. Les demandeurs sont appelés à renseigner une fiche de manifestation d’intérêt de candidature. Cette fiche est obtenue :

- Soit, en la retirant à la Direction des élections sise au Bâtiment B de la Maison du Parti à Cocody,

- Soit sur demande adressée par email à l’adresse électronique suivante : [email protected] Dans ce dernier cas de figure, le demandeur doit préciser dans sa demande l’adresse e-mail sur laquelle il souhaite la recevoir.

Fait à Abidjan, le 13 juin 2022

Professeur NIAMKEY KOFFI Coordonnateur Général du Comité de Gestion et de Suivi des Elections (CGSE)