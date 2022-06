Zokora Didier: "Drogba est populaire mais je suis le joueur le plus aimé"

Quelques semaines après l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Zokora Didier dit Maestro est revenu sur la nature de ses relations avec Didier Drogba.

Zokora Didier: ''Drogba est le joueur ivoirien le plus populaire. Moi je suis le joueur ivoirien le plus aimé''

Candidat aux récentes élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, n'a pas bénéficié du soutien d'une bonne partie de ses anciens coéquipiers en sélection.

Cyrille Domoraud, Guy Demel, Meité Abdoulaye, Kader Keita, Aruna Dindané et Zokora Didier n'étaient pas favorables au projet de l'ancien buteur ivoirien.

Des semaines avant la tenue des élections, Zokora Didier s'est exprimé sur le sujet dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Si aujourd'hui, il (Drogba) se présente et qu’il y a presque la moitié de ses camarades avec qui il a joué pendant 20 ans, qui ne sont pas avec lui, c’est qu’il y a une plaie qui est là qu’on doit guérir ou soigner. Cette élection, elle est à lui normalement mais est-ce que nous sommes concernés par son projet? En 2006, c’est nous les joueurs qui avons décidé ensemble que Didier Drogba soit le capitaine de la Côte d’Ivoire. On l’a fait avec amour et conviction. De 2014 jusqu’à 2022, on ne s’est jamais vu. J’ai appris un matin comme tout le monde que Didier veut être candidat aux élections de la FIF. Normalement, Didier devait nous appeler pour faire part de son projet; ce qui n’a pas été fait. Didier n’a pas fait un pas vers nous pour nous solliciter en tant qu'anciens coéquipiers. C’est nous, on a privilégié Didier Drogba en sélection. On ne l’a jamais jalousé. On fait toujours le pas vers Drogba mais il n’a jamais eu le temps pour discuter avec nous», a soutenu Zokora Didier.

Quelques mois après les élections sanctionnées par la victoire de Yacine Idriss Diallo, Zokora Didier est une nouvelle fois revenu sur la nature de ses rapports avec Didier Drogba.

''Didier Drogba est le joueur ivoirien le plus populaire. Moi Didier Zokora, je suis le joueur ivoirien le plus aimé. Comme c'est le cas avec Asalfo des Magic System et Yodé et Siro. Didier Drogba peut être comparé à Asalfo des Magic System, connu a l'international. Zokora, comme Yode et Siro au plan local, sont chers au cœur des Ivoiriens. C'était juste une élection. Sinon nous les 2 Didier, c'est dix-sept ans d'amitié'', a-t-il confié à Media Prime.