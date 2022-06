Titrologie: "Gbagbo - Blé Goudé comme Ouattara - Soro ? "

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 27 juin 2022 est très variée. Plusieurs thèmes ont été abordés dans la presse ivoirienne ce jour.

Titrologie du lundi 27 juin: "Après Simone Ehivet et Affi N'Guessan, Laurent Gbagbo divorce d'avec Charles Blé Goudé''

Certains quotidiens sont revenus sur les tarifs du passage du péage de Bassam, dévoilés il y a quelques jours. ''Peage de Bassam, Élus et faîtières de consommateurs d'accord. Les guichets sont ouverts, avançons'', lit-on à la Une de Le Rassemblement, tandis que Le Temps mentionne à sa page d'ouverture: '' Prix élevés du péage sur l'autoroute Abidjan-Bassam: En colère, des Ivoiriens lancent une pétition''.

Le Jour Plus s'est prononcé sur la séparation entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. ''Après Simone Ehivet et Affi N'Guessan, Laurent Gbagbo divorce d'avec Charles Blé Goudé'', titre le journal qui croit savoir ''la vérité sur les attaques de Katinan et Damana Pickass contre le président du Cojep''.

Le Nouveau Réveil, de son côté, pointe à sa Une: "Déchirure entre pères et fils adoptifs : Gbagbo - Blé Goudé comme Ouattara-Soro ?''. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a été célébré ce week-end dans la région du Moronou. Un fait qui a également été traité par des quotidiens ce lundi.

"Hommage au chef de l'État, le Moronou réaffirme son attachement à Ouattara'', lit-on à la Une du quotidien Le Mandat, quand Le Patriote affiche à sa page d'accueil: ''Moronou/ Pour ses actions de développement, Ouattara magnifié par les femmes''.

Plusieurs autres thèmes ont été abordés dans la titrologie de ce lundi. Soir Info a mis l'accent sur un fait insolite qui s'est produit à Bangolo. ''Pour hériter de ses biens, un jeune homme tue son grand frère à l'aide d'un dangereux poison''.

Dernière Heure Monde est revenu sur la journée d'hommage au président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, à Paris. ''Bédié adresse un important message à la diaspora'', lit-on à la Une du journal.