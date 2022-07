Nike: Les ventes du géant américain ralentissent en Amérique du Nord

Leader incontesté et incontestable des articles de sport dans le monde, Nike a présenté lundi 27 juin, les résultats financiers enregistrés sur le premier semestre de l'année. Si le géant américain a pu faire des bonds en avant au cours de cet exercice, force est de constater que ses ventes ont chuté en Amérique du Nord et en Chine.

Les ventes de Nike fléchissent en Amérique du nord et en Asie

Au quatrième trimestre de son exercice fiscal, Nike a vu ses ventes ralentir dans la région de l'Amérique du Nord de moins de 5%. Selon Neil Saunders du cabinet Global Data, cette baisse des chiffres en Amérique du Nord est la conséquence directe du ralentissement de la demande des consommateurs touchés par l'inflation.

En Chine continentale (Taiwan, Hong Kong, Macau) également, la firme n'a pas pu faire de bonnes affaires. Les ventes ont chuté de moins de 19% par rapport au dernier exercice. Cette situation trouve ses explications dans les répercussions de la pandémie de la Covid 19 qui a sévi énormement dans cette région.

Des progrès sur le plan général

Globalement, au terme de cet exercice, l'équipementier américain a consolidé son statut de leader mondial des articles sportifs devant ses éternels concurrents, l'allemand Adidas et l'italien Puma. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de Nike a augmenté de 5% à 46,7 milliards de dollars. Quant à son bénéfice net, il a augmenté de 6% à 46,7 milliards de dollars.

Les progressions des ventes dans les zones Afrique, Europe , Moyen-Orient de + 9 pour cent et en Asie Pacifique, Amérique Latine de plus + 15 pour cent, justifient la montée des chiffres d'affaires et des bénéfices du géant Nike au cours de cet exercice.

En somme, ces résultats prouvent à suffisance la bonne santé de la firme malgré les contingences économiques et financières.