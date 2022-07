Saison des pluies : Pourquoi la commune de Treichville a été inondée

Face à l’inondation de la commune de Treichville, nous ne pouvons pas rester muets face à cette calamité. Nous compatissons aux souffrances des victimes de cette effroyable catastrophe qui d’une part incombe aux organismes institutionnels et d’autre part au conseil municipal.

Treichville inondée: Le municipal pointe la SODECI et l'incivisme de la population

Un effet, dans la Commune de Treichville, le réseau d’assainissement et de drainage est composé essentiellement de canalisations enterrées et de caniveaux. L’entretien de ces canalisations enterrées est du ressort de la SODECI sous la supervision de l’Office Nationale de Drainage (ONAD). En revanche le curage des caniveaux est du ressort de la municipalité qui en outre joue le rôle d’interface avec la SODECI.

Un contrat d’affermage lie l’Etat et la SODECI relatif à l’entretien et l’exploitation des canalisations enterrées. Devant les nombreuses plaintes des populations suite à la catastrophe de l'inondation, le conseil municipal se dédouane de sa responsabilité et pointe du doigt les populations et la SODECI.

Selon les responsables du service technique et de l’environnement de la Mairie, les causes des inondations de la commune relèvent de la vétusté des canalisations enterrées qui datent de plusieurs années, de l'insuffisance des actions d’entretien des ouvrages d’assainissement par la SODECI, l’incivisme des populations qui obstruent les caniveaux, les avaloirs avec les ordures de toutes sortes.

De la nécessité d'une bonne volonté politique et administrative...

Cependant, devant l’insuffisance des actions des interventions de la SODECI, le conseil municipal a doté le service technique de camion hydro-cureur depuis cinq ans afin de mener des actions curatives et préventives en appui à la SODECI. Nonobstant cette dotation la situation demeure préoccupante. Bien sûr que des efforts ont été consentis par le conseil municipal mais demeurent insuffisants.

Cependant, les causes étant connues et vu les conséquences des inondations et la dégradation des infrastructures d’assainissement, il est urgent de faire une remise en état des ouvrages d’assainissement c'est-à-dire réhabiliter les canalisations principales et secondaires nécessaire pour l’évacuation des eaux usées et pluviales, sensibiliser les populations des dangers relatifs à l’obstruction des avaloirs.

Le comité de gestion des quartiers est la cellule la mieux placée pour la sensibilisation dans les quartiers. A cet effet, il serait recommandable que les différentes autorités politiques et administratives intègrent leurs compétences et moyens pour offrir aux populations un cadre de vie sain. Elles en ont les moyens nécessaires. Il suffit d'une bonne volonté politique et administrative.

Une correspondance de Idriss DAGNOGO