Le Grand Hospitalier de Malte séduit par l’hôpital Mère-Enfant de Bingerville

En séjour en Côte d’Ivoire, le Grand Hospitalier de l'Ordre Souverain de Malte, le Prince Dominique de La Rochefoucauld Montbel, a effectué une visite à l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville, jeudi 30 juin 2022. II était accompagné du Ministre de Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre N'Gou Dimba, et du directeur général de l’hopital, Hachim Diop.

Le Grand Hospitalier de l'Ordre Souverain de Malte a visité l’hôpital Mère-Enfant de Bingerville

Après avoir visité l’ensemble des services de ce prestigieux établissement sanitaire, le Prince Dominique de La Rochefoucauld Montbel a salué la qualité de cette infrastructure. ‘’ Nous sommes très heureux d’avoir pu venir ici, je voudrais remercier la première dame de nous avoir autoriser. En plus d’avoir été accompagner par le ministre de la Santé, pour voir cette réalisation, en présence du directeur général, nous avons pu constater la qualité que la Côte d’Ivoire peut offrir à ses enfants, c’est un élément important pour l’amélioration de la santé en générale, pour permettre à tous les ivoiriens (…) d’être accompagné dans d’excellentes conditions pour leurs donner l’espoir de pouvoir vivre très dignement dans ce pays. Et je crois que le Gouvernement, avec les discussions que nous eut ensemble ces derniers jours, s’y attache énormément ‘’, a-t-il indiqué tout en se réjouissant de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé.

‘’ Je ne peux que féliciter le directeur général, certainement sous des instructions très stricte de la première dame, ainsi qu’en présence de la directrice de la Fondation, de dire combien cette maison sait accueillir… je peux dire qu' içi, on donne ce qu’il y a de meilleur‘’, a ajouté le Grand Hospitalier de l'Ordre Souverain de Malte.

Quant au ministre Dimba Pierre, il a affiché une grande fierté de voir son pays disposer d’une telle infrastructure sanitaire. ‘’J’ai été très heureux de pouvoir faire cette visite avec le Grand Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte à l’hôpital HME de Bingerville, qui est un centre d'excellence, un fleuron dans notre système sanitaire. On a pu constater la qualité des soins qui sont administrés, mais également tout le service qui est donné ici. Je voudrais traduire toute ma fierté qu’on ait pu disposer d’un tel centre‘’, a soutenu le ministre de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle.

Pour rappel, l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville, inauguré le 16 mars 2018, est un établissement privé à but non lucratif à mission de service public et à caractère universitaire. Il compte parmi les réalisations majeures de la Fondation Children of Africa dans le secteur de la santé. L’ouverture de l’Hôpital Mère-Enfant a permis de rehausser le niveau de l’offre de soin de l’aire sanitaire de Bingerville et du District d’Abidjan, avec un rayonnement national et international. Il assume aujourd’hui pleinement sa mission en améliorant l’accès des populations aux services de santé, et plus particulièrement à la Mère et l’Enfant. L’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville prend en charge 25% de patients en situation d’indigence.