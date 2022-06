Pierre Dimba parle de l'hôpital de Bodo avec le Grand Hospitalier de Malte

Arrivé lundi à Abidjan, le Grand Hospitalier de l’Ordre Souverain de Malte, le Prince Dominique de La Rochefoucauld Montbel, a été reçu en audience, mardi 28 juin au Plateau, par le Ministre de Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre N'Gou Dimba.

Le ministre Dimba a reçu le Grand Hospitalier de l'Ordre Souverain de Malte

Au sortir de cette rencontre, les deux personnalités ont dévoilé, à la presse, le contenu de leurs échanges. ''Nous avons évoqué les dernières années de collaboration, nous sommes ici pour les 50 ans de relations diplomatiques entre la république de la Côte d'ivoire, et l'ordre Supérieur de Malte , et nous sommes très investit dans le domaine de la santé et des actions sociales", a indiqué Le Prince Dominique de La Rochefoucauld Montbel, qui a également évoqué une importante action réalisée par son institution en Côte d'Ivoire.

Il s'agit, en effet de l'hôpital de Bodo, situé à 100 kilomètres d'Abidjan, non loin de Tiassalé. ''Nous sommes très heureux que le ministre de la santé nous accueille pour développer notre action qui est basé autour de l'hôpital de Bodo et des dispensaires qui en dépendent, c'est un réseau de santé pour les populations", a-t-il ajouté.

L’Ordre Souverain de Malte, selon le Prince Dominique, entend également renforcer ses actions en vue de protéger la santé des populations ivoiriennes, ''que ce soit dans le domaine de la formation, et des nouveaux domaines de secours et de l'assistance sociale, ce sont des domaines où je crois qu'il y a des partenariats qui peuvent être construits dans le cadre de la mise en place des nouvelles procédures que la République de la Côte d'Ivoire souhaite mettre en place pour offrir à la population un meilleur accès de la santé'', a-t-il renchéri.

De son côté, le ministre Dimba a adressé ses remerciements à l'Ordre de Malte pour ses actions entreprises dans le pays. '' Je voudrais remercier l'Ordre de Malte qui nous accompagnent sur plusieurs centres de santé dont l'hôpital de Bodo qui est situé à 100 kilometres de la ville d'Abidjan, un hôpital qui assure la prise en charge médicale d'un niveau proche du niveau 3, un hôpital qui nous aide beaucoup quand il y a des accidents (...) Autour de cet hôpital, il y a un réseau de 17 centres de santé , ce qui constitue un continuum de soins en direction des populations'', a-t-il indiqué tout en annonçant de nombreuses pistes de collaboration avec l'Ordre de Malte.