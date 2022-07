Kouassi Marlène Kany (Miss CI 2022) : ''Je ferai plus qu'Olivia Yacé''

Élue Miss Côte d'Ivoire 2022, samedi 2 juillet, Kouassi Marlène Kany succède à Olivia Yacé. Ce qu’elle dit de la mission qui l’attend.

Kouassi Marlène Kany: ‘’On est tous unanimes sur le fait que MISS OLIVIA YACÉ a élevé le niveau du concours Miss CI’’

Élue Miss Côte d'Ivoire 2022, la belle Kouassi Marlène Kany succéde à Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021, qui a vraiment marqué son mandat. En effet, la fille du maire de la commune de Cocody a fait honneur à la Côte d’Ivoire lors de la finale du concours Miss Monde en mars 2022 à Porto Rico.

La reine de la beauté ivoirienne a décroché la place de 2ème dauphine. Ce qui signifie qu’elle fait partie du TOP 3 des plus belles femmes du monde. Une sacrée performance qui fait aujourd’hui de le belle Olivia Yacé, une référence.

Consciente de l'énorme responsabilité qui l’attend, Kouassi Marlène Kany espère faire mieux que sa prédécesseure. "On est tous unanimes sur le fait que MISS OLIVIA YACÉ a élevé le niveau du concours Miss CI en 2021, je ne dirai pas que je ferai pareil qu'elle, peut-être que je ferai plus qu'elle parce que, chacune de nous a sa personnalité. Pendant mon mandat, je viendrai en aide aux personnes en décrochage scolaire, c'est-à-dire les personnes qui, à un moment donné de la vie, ont dû abandonner les études pour plusieurs raisons, afin de leur redonner la chance d'embrasser une carrière professionnelle", a-elle confié à First Mag.

Par ailleurs, Miss Côte d’Ivoire s’est également prononcée sur sa coupe de cheveux qui a également séduit de nombreux observateurs.

"C'est un choix personnel parce que bien avant, je me faisais les cheveux. Sauf que j'ai remarqué que quand je me tressais, j'avais tout le temps mal, c'est-à-dire des migraines. C'est comme cela qu'un jour, j'ai décidé de me couper les cheveux. Quand je l'ai fait, il y a tout le monde qui a apprécié en me disant que ça me va bien et qu'il ne fallait plus que je me tresse. Je leur ai dit que ce n'est pas parce que vous avez dit cela que je vais laisser mes cheveux ainsi. C'est tout simplement parce que je me sens bien et plus belle avec cette coupe de cheveux", a-t-elle indiqué.