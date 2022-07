Régulièrement critiquée sur la toile, Emma Lohoues craque: ''Arrêtez..."

A l’instar de toutes les célébrités présentes sur la toile, Emma Lohoues n’échappe pas aux foudres de certains internautes qui n’apprécient pas forcément ses actes. Ce qu’elle dit à ses détracteurs.

Emma Lohoues: ''Les réseaux sociaux ne vous permettent pas de dire à x ou y ce que la personne devrait faire''

Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d'affaires. En plus de s’être investie depuis plusieurs années dans le cosmétique, Emma Lolo a récemment affirmé s’être lancée dans l’immobilier, histoire de varier ses sources de revenus.

Suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, Emma Lohoues est pratiquement tout le temps sous le feu des projecteurs. Ses faits et gestes suscitent par moment de chaudes polémiques sur la toile, et elle se fait assez régulièrement tirer les oreilles par des internautes qui n’apprécient pas forcément certaines de ses sorties.

Cependant, Emma Lohoues a clairement fait savoir à ses détracteurs qu’ils gagneraient mieux à s’occuper de leur propre vie plutôt que de s’intéresser à la vie d’une personne qu’on voit à travers l’écran d’un ordinateur et d’un portable.

"Est-ce que toi dans ta vie tu fais ou tu aurais dû faire ce que tu demandes à x ou y de faire ? Souvent vous ne pouvez même pas faire le quart de ce que vous demandez aux autres de faire. Arrivé à un moment, arrêtez de vous permettre de penser pour les autres, de vous dire que vous avez le droit de décider ce que x ou y devrait faire de sa vie, est-ce que vous dans votre vie, vous avez réglé tous les problèmes à régler? Est-ce que vous dans votre vie tout se passe comme il faudrait? Arrêtez de regarder chez le voisin et de penser que vous êtes meilleur et concentrez-vous sur vous afin de pouvoir gérer ce que vous pensez ingérable chez le voisin qui est sûrement ingérable chez vous. Les réseaux sociaux ne vous permettent pas de dire à x ou y ce que la personne devrait faire ou aurait dû faire, gérez votre vie... on se voit qu'à travers l'écran, qu'est-ce qui prouve que tout ça est réel ! Arrêtez et concentrez-vous sur vous et votre famille", a-t-elle confié à First Mag.