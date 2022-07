Agneby-Tiassa: Forte mobilisation autour d'Adama Bictogo à Agboville

Dimanche 3 juillet 2022, les populations de la région de l' Agneby-Tiassa se sont fortement mobilisées pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans leur région et surtout pour son soutien à l’élection d’Adama Bictogo comme Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

Agneby-Tiassa: Adama Bictogo remercie Alassane Ouattara pour ses efforts de développement à travers la Côte d’Ivoire

Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a témoigné sa reconnaissance aux populations de l’Agnéby-Tiassa pour cette cérémonie de reconnaissance au Président de la République. Il a salué, à cet effet, Alassane Ouattara pour ses efforts de développement à travers toutes les régions de la Côte d’Ivoire.

Le député d’Agboville commune était également accompagné des fils de la région issus du gouvernement, des élus et cadres de la région dont Dimba N’gou Pierre, président du conseil régional de l’Agnéby Tiassa, ministre de la Santé.

Étaient également présents, Amédé Koffi KOUAKOU, le Ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, et Claude Danho Paulin, actuel ministre des Sports et Développement de l'Economie Sportive.

Les actions de développement que le chef de l’Etat ivoirien a entreprises dans cette région, se traduisent par le bitumage des axes Agboville-Abidjan, Agboville-Céchi-Rubino et le reprofilage d’autres voies à hauteur de 100 milliards, la construction d’un château d’eau à Agboville, Tiassalé, l’électrification de certains villages, la construction de collèges de proximité dans toute la région, etc.

Située dans le sud forestier de la Côte d’Ivoire et englobant la pointe sud du V baoulé savanicole, la Région de l’Agneby-Tiassa s’étend sur une superficie de 9 080 km² et compte 197 630 habitants (RGPH 2014). Elle est limitée au Nord par les Régions du Moronou et du Bélier, au Sud par la Région des Grands Ponts, à l’Est par la Région de la Mé et à l’Ouest par les Régions des Grands Ponts, du Gôh et du Lôh-Djiboua.