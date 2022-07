​Agboville: Agohi Oka André reconduit à la tête du comité régional du RIP-EPT

Agohi Oka André, président sortant du Réseau ivoirien pour la promotion de l’éducation pour tous (RIP-EPT) de l’Agnéby-Tiassa, a été reconduit, le samedi 02 juillet 2022, à plus de 85% des voix, à la tête de cette organisation. C’était lors de sa première assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue à l’école primaire publique(EPP) BAD de Dioulakro d’Agboville.

Agohi Oka André reste à la tête du comité régional du RIP-EPT d'Agboville

« Je tiens à remercier toutes les organisations membres du RIP-EPT, qui ont bien voulu me renouveler leur confiance pour un second mandat à la tête du comité régional. C’est pour moi, le sentiment d’un travail bienfait, d’un travail qui mérite d’être pérennisé afin que l’éducation au niveau de l’Agnéby-Tiassa, soit véritablement une réussite, équitable et inclusive. Et donc, ce sont des impressions de satisfaction qui m’animent », a-t-il déclaré, à l’issue de la rencontre, qui vu la participation de 7 organisations membres.

Pour l’actuel secrétaire général régional du SYNESCI (Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d’Ivoire), sa reconduction l’engage à plus de responsabilités dans la promotion d’une éducation équitable.

« Notre nouvelle mission est d’organiser plusieurs séances de sensibilisation des membres des organisations afin de faire mieux connaître le RIP-EPT au niveau régional. Nous allons aussi faire des plaidoyers auprès des autorités sur les infrastructures scolaires, adaptées aux enfants vivants avec des handicaps. Tous les enfants sans distinctions doivent bénéficier d’une éducation de qualité afin de mieux se prendre en charge. Parce que tout développement passe par une éducation bien menée. À côté de cela, il nous appartient aussi de convaincre la direction régionale de l’Éducation nationale et les autorités administratives et politiques à l’effet de créer plus de centres d’alphabétisation », a annoncé Agohi Oga André.

« L’inclusion est de faire en sorte d’intégrer les enfants en situation de handicap dans le même système scolaire que, ceux dits normaux. Mieux, il faut former plus d’enseignants en langage de signes, de braille et les doter aussi de kits scolaires, qui répondent à leurs besoins spécifiques », a plaidé l’enseignant de Mathématiques au lycée moderne 1 d’Agboville

Notons que la première assemblée générale ordinaire du comité régional du Réseau ivoirien pour la promotion de l’éducation pour tous, a été aussi l’occasion de dresser le bilan moral et financier depuis sa création en 2020.

Tizié TO Bi

Correspondant régional