60 ans d'Indépendance : L'Algérie exhibe sa puissance militaire

Ce 5 juillet 2022, l'Algérie célèbre son 60e anniversaire d’accession à la souveraineté nationale. Une véritable aubaine pour ce pays du maghreb d’afficher toute sa puissance militaire à travers un défilé militaire de haute facture, marqué par la présentation de son arsenal de guerre moderne.

L'Algérie : Une puissance militaire en Afrique

À Alger, ce mardi 5 juillet 2022, l’Algérie a célébré son jubilé d’argent d’indépendance dans un contexte diplomatique tendu avec son voisin et ennemi historique, le Maroc. Cette fête nationale était une occasion rêvée pour le peuple algérien de manifester sa fierté et surtout de démontrer toute sa puissance militaire à travers un défilé militaire gigantesque.

Ce défilé s’est déroulé en présence du président Abdelmadjid Tebboune et son parterre d’invités au rang desquels, le président du Niger, Mohammed Bazoum, le président de l’autorité palestienne, Mahmoud Abbass et le chef du Front Polisario, Brahim Ghali.

Orchestré minutieusement par le Haut commandement militaire algérien, ce défilé militaire de ce 5 juillet s’apparente à un spectacle holistique. Entre des hélicoptères et des Mig-25, des Su-24, des systèmes de défense anti-aérienne S-300 et Pantsir S-1 de fabrication russe, des chars T-62 et T-90, l’arsenal militaire était au rendez-vous.

Cette démonstration de force de l’armée algérienne réjouit profondément Abdelmadjid Tebboune qui ne s’en cache pas. « Ces moments ont une signification profonde. Le peuple algérien peut voir le développement réalisé par notre armée en termes de professionnalisme et de maîtrise de la technologie», a déclaré Abdelmadjid Tebboune, le président algérien.

Une indépendance obtenue après une guerre acharnée

Sous le joug colonial de la France durant 132 ans, l’Algérie a pu accéder à la souveraineté nationale au prix du sang et de sacrifice. En effet, durant 6 ans et demi, les insurgés algériens ont mené une guerre farouche face à l’armée française. Cette guerre s’est soldée par l’accord historique d’Evian le 18 mars 1962 ouvrant la voie à la proclamation de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 2022.