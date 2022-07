Côte d’Ivoire: Voici les sujets dont parleront Bédié, Ouattara et Gbagbo

La rencontre tant attendue du Président de la République, Alassane OUATTARA, avec ses prédécesseurs Laurent GBAGBO et Henri Konan BEDIÉ, se tiendra le 14 juillet 2022, jour de fête nationale qui symbolise la prise de la bastille le 14 juillet 1789 qui mit fin au pouvoir monarchique au profit du pouvoir républicain en France.

Rencontre Bédié-Ouattara-Gbagbo du 14 juillet 2022: Les cas Soro, Mangoua et les militaires incarcérés, sur la table de négociation

Une date historique de la fondation de la République française. Nous espérons que cette date représentera quelque chose de grand, de mémorable voire historique pour la Côte d’Ivoire à l’issue de la rencontre de nos trois grands leaders politiques. Au-delà des jacassements dans les agoras et sur les réseaux sociaux, chaque ivoirien nourrit un petit vœu d’une nouvelle alternative politique qui mettra définitivement fin aux antécédents politico-politiciens et qui verra naître un nouvel espoir politique.

En effet, ces leaders politiques vont se rencontrer pour dresser les maux sociopolitiques et économiques de la nation et trouver des solutions idoines afin de nous garantir un climat de paix durable et de démocratie dans l’intérêt supérieur de la nation. Cette main-tendue du Président de la République, par ailleurs saisie par ses prédécesseurs est un signal fort pour la réconciliation et la cohésion sociale. Chacune des parties a des dossiers sensibles dans son sac à défendre.

Les cas Guillaume SORO et ses compagnons, Jacques MANGOUA...

Il est indéniablement certains que parmi les dossiers sensibles, figurent les cas Guillaume SORO et ses compagnons, Jacques MANGOUA, et enfin les militaires incarcérés suite à la crise postélectorale de 2010-2011. Ces dossiers seront certainement sur la table des négociations et seront défendus respectivement par les Présidents Henri Konan BEDIÉ et Laurent GBAGBO.

La politique étant la saine appréciation des réalités du moment, tout observateur et analyste politique peut déterminer un axiome relatif à la lecture politique suite au retour de Guillaume SORO, de la libération des prisonniers militaires et de La réintégration de Jacques MANGOUA à son poste de Président du conseil général de la région du Gbèkè. Quel sera donc le rapport des forces des parties protagonistes de la vie politique ivoirienne suite à cette rencontre ?

Une contribution de Idriss DAGNOGO, Ivoirien résidant en France