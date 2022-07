Angola : L’ex-président José Eduardo dos Santos est décédé

José Eduardo dos Santos, ancien président de la République d’Angola, est décédé à l’âge de 79 ans, a-t-on appris le vendredi 8 juillet 2022. L’ancien dirigeant angolais a rendu l’âme en Espagne.

Angola : Décès de José Eduardo dos Santos en Espagne

Dans une note de la présidence de la République agolaise, nous avons appris que José Eduardo dos Santos, ex-chef d’État de l’Angola, est décédé le vendredi 8 juillet à 11 heures 10 en Espagne. Son décès a été certifié par le bulletin médical de la clinique à Barcelone. Il a succombé des suites d’une longue maladie ajoute la note.

"L'exécutif de la République d'Angola s'incline, avec le plus grand respect et considération, devant la figure d'un homme d'État de grande dimension historique, qui a gouverné pendant de nombreuses années avec clairvoyance et humanisme les destinées de la Nation angolaise, dans des moments très difficiles", indiquent les autorités angolaises.

Par ailleurs, "l'exécutif de la République d'Angola présente ses plus profonds sentiments de tristesse à la famille endeuillée et lance un appel à la sérénité de chacun en ce moment de douleur et de consternation".

Né le 28 août 2022 à Luanda, précisément à Sambizanga, José Eduardo dos Santos a pris la tête de l’Angola le 21 septembre 1979. Il a passé 38 ans au pouvoir. En 2017, dos Santos a décidé de ne pas briguer un autre mandat à la présidentielle du 23 août 2017. Toutefois, il demeure le chef du MPLA (Mouvement populaire pour la libération de l’Angola).