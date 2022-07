En exil, Guillaume Soro adresse un message aux musulmans ivoiriens

Guillaume Soro vis toujours en exil. L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne, a saisi l’occasion de la fête de l’Aïd-el Kebir pour adresser un message aux musulmans de la Côte d’Ivoire.

Guillaume Soro prie pour la cohésion sociale en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, la communauté musulmane a célébré la fête de l’Aïd-el Kebir le samedi 9 juillet 2022. À cette occasion, Guillaume Soro a lancé un message aux fidèles musulmans ivoiriens.

"Aujourd'hui où ALLAH le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, nous offre une autre occasion de célébrer l'Aïd-el Kebir et au moment où un million de pèlerins musulmans marquent la fin de leur voyage purificatoire à La Mecque, j’ai le plaisir d’adresser mes vœux les plus chaleureux à mes sœurs et à mes frères ivoiriens qui commémorent « le jour du sacrifice, a déclaré le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires).

Pour l’ex-chef rebelle, la Tabaski est "un moment où les familles se rassemblent pour renforcer leur fraternité en partageant un repas et en offrant de la nourriture aux amis, des vêtements et un abri aux nécessiteux".

Guillaume Kigbafori Soro à souhaité que la "commémoration du rituel abrahamique" ramène les Ivoiriens "chaque année aux devoirs sacro-saints de la Foi et de la soumission totale à la volonté de notre Créateur". Il a également invité les musulmans "à l'acceptation des épreuves" qu'Il leur impose.

"Nos compatriotes musulmans de Côte d’Ivoire, aussi divers que notre pays pluriethnique et multiconfessionnel, nous rappellent le socle sur lequel les pères fondateurs ont bâti notre nation : une terre de fraternité et de brassage unie par la sueur, la foi et l’espérance", a poursuivi l’ancien leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire).

Pour conclure, l’ex-Premier ministre d’Alassane Ouattara a prié pour la Côte d’Ivoire, encore meurtrie par "les épreuves d'un passé récent, se réconcilie véritablement avec les valeurs de paix et de cohésion sociale qui ont fait sa grandeur dans un passé plus lointain".