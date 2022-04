Hadj 2022 : Voici les pèlerins autorisés, les conditions de la Mecque

Pour le Hadj 2022, un million de pèlerins musulmans sont attendus à la Mecque en Arabie Saoudite. Les précisions des autorités saoudiennes.

L’Arabie Saoudite exige des pèlerins, le pass vaccins ou test PCR pour le Hadj 2022

Le hadj de cette année 2022 sera limité aux pèlerins vaccinés âgés de moins de 65 ans. Ceux qui viennent de l'extérieur de l'Arabie saoudite devront quant à eux, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Dans un communiqué publié samedi 09 avril 2022, une semaine après le début du jeûne du Ramadan, le ministère saoudien du Hadj annonce que cette année, un million de musulmans de 65 ans au plus tant de l’extérieur qu’à l’intérieur du Royaume de l’Arabie Saoudite, sont autorisés pour le pèlerinage à La Mecque, selon les quotas alloués aux pays.

Ce chiffre est en nette hausse par rapport aux deux précédentes années. Le Hadj n’avait pu se tenir en 2020 et le nombre avait été restreint à 60 000 en 2021, uniquement pour les musulmans résidents du Royaume saoudien, à cause de la pandémie de COVID-19.

Pour la saison 2022 (1443 Hégire), le Hadj s’accomplira du jeudi 07 juillet au mardi 12 juillet (en fonction du calendrier lunaire).

A travers l’autorisation accordée à « un million de pèlerins, étrangers ou nationaux, à accomplir le Hadj cette année », le gouvernement saoudien veut assurer la sécurité des pèlerins, «tout en veillant à ce qu’un maximum de musulmans dans le monde puissent accomplir le Hadj ».

C’est pourquoi, le pèlerinage se fera en tenant compte des recommandations sanitaires, indique le ministère du Hadj et de la Omra. Ce département précise que la saison 2022 sera pour le groupe d’âge de moins de 65 ans grégoriens, avec l’obligation de terminer la vaccination avec des doses de base de COVID-19 vaccins homologués par le ministère de la Santé.

“Ceux qui viennent pour le Hadj de l’extérieur du Royaume sont tenus de soumettre un résultat PCR négatif pour le Coronavirus (COVID-19) pour un échantillon prélevé dans les 72 heures avant la date de départ” pour les lieux sacrés de l’Islam, note le communiqué.

Dernier des cinq piliers de l’Islam, le Hadj est obligatoire pour tout musulman(e) mature qui en a les moyens, au moins une fois dans sa vie.

Plus grand rassemblement religieux au monde, le Hadj réunit habituellement quelque deux millions de musulmans issus des quatre coins de la Terre. Environ 2,5 millions de personnes ont participé au Hadj en 2019. Le pèlerinage constitue une source de revenus essentielle pour le Royaume d’Arabie Saoudite, rapportant quelque 12 milliards de Dollars US par an.