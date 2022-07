Haut-Sassandra : Décédé en mars, le sénateur Touré bientôt remplacé

À la suite du décès de Touré Lanciné, sénateur du Haut-Sassandra, en mars 2022, le gouvernement annonce la tenue d'une élection le 3 septembre 2022. La campagne électorale débute le 26 août 2022 et s'étendra sur une période de sept jours.

Haut-Sassandra : Le défunt sénateur Touré Lacina bientôt remplacé

Élu sénateur de la région du Haut-Sassandra, Touré Lanciné est malheureusement décédé le 26 mars 2022. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 13 juillet 2022 sous la présidence d'Alassane Ouattara, le gouvernement a adopté cinq décrets relatifs à l'élection d'un sénateur dans ladite région.

"Pris en application de la législation électorale nationale, ces cinq (5) décrets concourent à l’organisation de l’élection d’un Sénateur dans la région du Haut-Sassandra, en vue de pourvoir un siège de sénateur élu laissé vacant suite au décès, en mars 2022, du sénateur Touré Lanciné", a laissé entendre Amadou Coulibaly.

Le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué que sur proposition de la Commission électorale indépendante (CEI), le collège électoral de la circonscription électorale de la région du Haut-Sassandra est convoqué pour l’élection d’un sénateur de ladite région, le samedi 3 septembre 2022.

Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique précise aussi qu'un lieu de vote et sept bureaux de vote ont été créés au chef-lieu de région, à Daloa, précisément au Groupe Scolaire annexe du CAFOP Daloa.

Par ailleurs, Amadou Coulibaly a fait savoir que la campagne électorale s'ouvre le vendredi 26 août 2022 à minuit et est fixée à sept jours. Elle s'étend jusqu’au jeudi 1er septembre 2022 à minuit. "Durant la campagne, la HACA et l’ANP veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l’égal et au libre accès des candidats aux médias publics. Le scrutin sera ouvert à huit heures et prendra fin à dix-huit heures, soit dix heures de vote", note le porte-parole du gouvernement.