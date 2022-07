CAN féminine: Match Maroc-Botswana, un quart de finale inédit

Seconde affiche des quarts de finales de cette Coupe d’Afrique des Nations féminines, le match Maroc-Ouganda s’annonce très excitante entre une formation des Lionnes de l’Atlas qui a terminé première de sa poule A et les Zèbresses qui ont décroché l’une des 2 tickets des meilleurs 3émes.

Les enjeux du match Maroc-Botswana pour les Lionnes

Tous les marocains auront les yeux rivés sur le match Maroc Botswana ce mercredi 13 juillet 2022. Cette rencontre qui se déroule à 20H GMT dans l’antre du Complexe Sportif Moulay Prince Hassan s’annonce comme une aubaine pour les Lionnes de l’Atlas qui nourrissent l’ambition d’aller le plus loin possible dans cette CAN féminine. Victorieuse lors de ses 3 matches de la phase de poule, la sélection marocaine part favorite dans ce match.

Reynald Pedros, le sélectionneur du Maroc estime que son équipe à la capacité d'aller très loin dans cette compétition. En conférence de presse d’avant match ce mardi 12 juillet, le technicien français.

« Nous devons continuer à être performant sur les coups de pieds arrêtés notamment et puis d’aller chercher cette qualification pour les demi-finales. Le tournoi ne s’arrête pas aux demi-finales. On a l’ambition si on se qualifie d’aller le plus loin possible, donc c’est pour ça qu’on va jouer ce match avec beaucoup d’envie et de détermination comme on l’a fait à chaque match pour pouvoir atteindre pour la première fois les demi-finales. »

Pour cette rencontre, le technicien français peut compter sur ses atouts offensifs, l’attaquante de Tottenham, Rosela Ayane et Elodie Nakach.

Les Zébresses pour l'exploit dans le match Maroc-Botswana?

En face, le Botswana n’a rien à perdre. Compacte et hermétique, cette formation botswanaise compte jouer un vilain tour au pays hôte dans cette rencontre des quarts de finale pour se hisser en demi-finale de la compétition.

Dans l’optique de cette rencontre, la sélectionneuse botswanaise, Gaolethloo Nkutlwisang a exprimé sa confiance. « Nous sommes en quarts de finale, après ce sera les demi-finales et la finale. Nous nous préparons très bien, tout se passe très bien pour le match contre le Maroc » a lancé la technicienne des zébresses qui estime que son équipe est prête pour le challenge.

« Le Botswana va bien, nous sommes bien préparés pour le match de demain contre le Maroc. Nous attendons cette étape, nous attendons le match contre le Maroc, nous sommes prêts. ».

Le vainqueur de ce match Maroc-Botswana va se hisser non seulement dans le dernier carré de la compétition mais aussi à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en Nouvelle Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.