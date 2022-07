Côte d'Ivoire: Les 2 projets du PCCET qui vont améliorer le climat des affaires

La généralisation de l’Identifiant unique d’immatriculation (IDU) ainsi que la rationalisation et la dématérialisation des licences et permis d’affaires sont deux composantes du Projet de Chaines de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation Economique (PCCET). Ils visent à améliorer le climat des affaires en Côte d’Ivoire.

Amélioration du climat des affaires en Côte d’Ivoire: Deux projets du PCCET présentés

Ces deux importants projets ont été présentés le jeudi 7 juillet 2022 lors d’un atelier à l’auditorium de la Primature. Au cours de la rencontre, Solange Amichia, Directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) a expliqué l’intérêt de la généralisation de l’IDU.

« Le projet de généralisation de l’IDU permet d’aligner les opérateurs économiques qui sont à l’intérieur du pays, au même niveau que ceux d’Abidjan, ce qui va leur permettre d’interagir avec les directions comme s’ils étaient dans la capitale économique », a-t-elle indiqué.

Pour ce qui est du second projet, la patronne du CEPICI a fait savoir que « l’idée est de collecter toutes les licences, les rationaliser, et s’assurer que les données disponibles sur les documents sont mises à la disposition des opérateurs économiques».

Ce projet permettra aux opérateurs économiques d’obtenir plus rapidement leur licence d’affaires. Ces innovations du PCCET concernent les petits exploitants agricoles, les organisations professionnelles agricoles, les acheteurs, les industriels et agro-industriels, les exportateurs, les jeunes, les femmes, les institutions de microfinance.

Vers la transformation locale des matières premières

Les filières agricoles bénéficiaires sont l’hévéa, le palmier à huile, la mangue, le karité et le plastique. Arthur Coulibaly, coordonnateur du PCCET a assuré que « l’enjeu est de faire un développement équilibré et donner de la valeur au milieu rural ivoirien, par la transformation locale des matières premières ». Il a précisé que toutes ces actions visent à améliorer le climat des affaires en Côte d’Ivoire.

Les équipes du PCCET ont été dotées en véhicules par le CEPICI afin de faciliter leurs actions sur le terrain. Le PCCET, faut-il le rappeler, est un projet qui vise la modernisation et le développement de l’économie ivoirienne à travers la transformation des matières premières agricoles comme prévu dans la vision Côte d’Ivoire 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara.

Il est financé par la Banque Mondiale pour un montant de 200 millions de dollars US, soit plus de 108,6 milliards de FCFA.